В Перми приостановили торги по продаже «Мотовилихинских заводов»

Торги приостановили из-за жалобы на действия организаторов
Федеральная антимонопольная служба приостановила продажу «Мотовилихинских заводов». Такое решение было принято из-за жалобы компании ООО «Ветер перемен» на действия организаторов торгов.
«Торги приостанавливаются на основании уведомления Федеральной антимонопольной службы о принятии к рассмотрению жалобы ООО „Ветер перемен“ на действия организатора торгов», — сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Сам текст претензии не раскрывают. Жалобу будут рассматривать 16 августа. ПАО «Мотовилихинские заводы» признали банкротом в 2018 году. Общая сумма долгов предприятия составила 17,6 млрд рублей.
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