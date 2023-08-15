15 августа 2023

В Перми приостановили торги по продаже «Мотовилихинских заводов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы
Торги приостановили из-за жалобы на действия организаторов Фото:

Федеральная антимонопольная служба приостановила продажу «Мотовилихинских заводов». Такое решение было принято из-за жалобы компании ООО «Ветер перемен» на действия организаторов торгов.

«Торги приостанавливаются на основании уведомления Федеральной антимонопольной службы о принятии к рассмотрению жалобы ООО „Ветер перемен“ на действия организатора торгов», — сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Сам текст претензии не раскрывают. Жалобу будут рассматривать 16 августа. ПАО «Мотовилихинские заводы» признали банкротом в 2018 году. Общая сумма долгов предприятия составила 17,6 млрд рублей.

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Федеральная антимонопольная служба приостановила продажу «Мотовилихинских заводов». Такое решение было принято из-за жалобы компании ООО «Ветер перемен» на действия организаторов торгов. «Торги приостанавливаются на основании уведомления Федеральной антимонопольной службы о принятии к рассмотрению жалобы ООО „Ветер перемен“ на действия организатора торгов», — сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Сам текст претензии не раскрывают. Жалобу будут рассматривать 16 августа. ПАО «Мотовилихинские заводы» признали банкротом в 2018 году. Общая сумма долгов предприятия составила 17,6 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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