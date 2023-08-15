Рыбаки посоревнуются между собой за звание лучшего на чемпионате ХМАО

Лучшего рыбака в лично-командном зачете выберут на окружном Чемпионате по рыболовному спорту, который начнется в Ханты-Мансийске 25 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».
Соревнования в дисциплине «Ловля спиннингом с берега» пройдут с 25 до 27 августа на территории затона «Северречфлот». Жюри оценит участников по набранным баллам. За каждую пойманную рыбу, независимо от ее веса и размера, спортсмену будут начислять по одному баллу.
«На 16 августа количество поданных заявок — 25. Вручение дополнительных призов (помимо кубков, медалей и грамот) зависит исключительно от спонсоров соревнований. На данный момент рассматривается поощрение победителей чемпионата автономного округа дополнительными наградами», — рассказали в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».
К участию допускаются рыбаки-любители, рыбаки-спортсмены, клубы и сборные команды муниципальных образований ХМАО и других регионов РФ. Команда может состоять из трех человек, в ее состав разрешено включать запасных спортсменов и тренера.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО накормят ухой на рыболовном фестивале. Соревнования пройдет в Ханты-Мансийске 27 августа.
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