15 августа 2023

Губернатор Моор отчитался о готовности школ к учебному году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа в поселке Боровский, где случился конфликт учеников с учителем. Тюмень, школа, школьники, перемена, бегут
Все школы Тюменской области готовы к 1 сентября Фото:

Все школы Тюменской области готовы в новому учебному году. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

«Сегодня специалисты завершили приемку школ Тюменской области. К новому учебному году все готово. В зоне особого внимания — безопасность детей», — написал глава региона.

Моор напомнил, что к 1 сентября в области откроются несколько новых школ. «Три крупные в Тюмени: в микрорайоне Ямальский-2, жилых районах Плеханово и Тура», — отметил он. Кроме того, построены школы в деревне Митькинское (Вагайский район) и селе Крашенинино (Упоровский район).

Также губернатор рассказал о реконструкции учебных заведений. В частности, в Ишиме учеников примет обновленная школа № 4. Капитальный ремонт завершился в школе № 62 Тюмени, №16 в Тобольске и еще пяти сельских образовательных учреждениях в Ярковском, Ишимском и Тюменском районах.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все школы Тюменской области готовы в новому учебному году. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. «Сегодня специалисты завершили приемку школ Тюменской области. К новому учебному году все готово. В зоне особого внимания — безопасность детей», — написал глава региона. Моор напомнил, что к 1 сентября в области откроются несколько новых школ. «Три крупные в Тюмени: в микрорайоне Ямальский-2, жилых районах Плеханово и Тура», — отметил он. Кроме того, построены школы в деревне Митькинское (Вагайский район) и селе Крашенинино (Упоровский район). Также губернатор рассказал о реконструкции учебных заведений. В частности, в Ишиме учеников примет обновленная школа № 4. Капитальный ремонт завершился в школе № 62 Тюмени, №16 в Тобольске и еще пяти сельских образовательных учреждениях в Ярковском, Ишимском и Тюменском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...