Губернатор Моор отчитался о готовности школ к учебному году

16 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Все школы Тюменской области готовы к 1 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Все школы Тюменской области готовы в новому учебному году. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. «Сегодня специалисты завершили приемку школ Тюменской области. К новому учебному году все готово. В зоне особого внимания — безопасность детей», — написал глава региона. Моор напомнил, что к 1 сентября в области откроются несколько новых школ. «Три крупные в Тюмени: в микрорайоне Ямальский-2, жилых районах Плеханово и Тура», — отметил он. Кроме того, построены школы в деревне Митькинское (Вагайский район) и селе Крашенинино (Упоровский район). Также губернатор рассказал о реконструкции учебных заведений. В частности, в Ишиме учеников примет обновленная школа № 4. Капитальный ремонт завершился в школе № 62 Тюмени, №16 в Тобольске и еще пяти сельских образовательных учреждениях в Ярковском, Ишимском и Тюменском районах.

Все школы Тюменской области готовы в новому учебному году. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. «Сегодня специалисты завершили приемку школ Тюменской области. К новому учебному году все готово. В зоне особого внимания — безопасность детей», — написал глава региона. Моор напомнил, что к 1 сентября в области откроются несколько новых школ. «Три крупные в Тюмени: в микрорайоне Ямальский-2, жилых районах Плеханово и Тура», — отметил он. Кроме того, построены школы в деревне Митькинское (Вагайский район) и селе Крашенинино (Упоровский район). Также губернатор рассказал о реконструкции учебных заведений. В частности, в Ишиме учеников примет обновленная школа № 4. Капитальный ремонт завершился в школе № 62 Тюмени, №16 в Тобольске и еще пяти сельских образовательных учреждениях в Ярковском, Ишимском и Тюменском районах.