Пермские власти отказали «Ростеху» в доле на мусорном рынке региона

16 августа 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Сейчас «Ростех» ведет переговоры по утилизации строительных отходов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Пермского края заявили, что не нуждаются в решениях ГК «Ростех» по переработке и утилизации мусора. Об этом депутатам городской думы Перми 16 августа сообщил руководитель представительства «Ростеха» в Пермском крае Александр Лаврин. По его словам, переговоры с властями региона он вел с мая, но в итоге получил отказ. «Мы достучались до самых верхов и пришли к тому, что сейчас в Пермском крае ведется работа по заключению концессионного соглашения на строительство комплекса по сортировке ТКО в Софронах. И потребности в решениях „Ростеха“ у края нет», — рассказал Лаврин на заседании комитета думы по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. По словам Лаврина, мощности комплекса в Софронах будут 250 тысяч тонн, а «Ростех» предлагал решение по переработке 300 тысяч тонн в год. Также «Ростех» предлагал построить мусоросжигающий завод мощностью 500 тысяч тонн. Но власти Прикамья заявили, что в таких объемах уничтожения отходов не нуждаются. Теперь «Ростех» ведет переговоры по решению проблемы с утилизацией в Пермском крае строительного мусора, которая пока остается актуальной. По данным Лаврина, в Пермском крае образуется в год 700 тысяч тонн твердых отходов. Процент сортировки равен четырем. Решения «Ростеха» позволяют сортировать до 30%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Пермского края заявили, что не нуждаются в решениях ГК «Ростех» по переработке и утилизации мусора. Об этом депутатам городской думы Перми 16 августа сообщил руководитель представительства «Ростеха» в Пермском крае Александр Лаврин. По его словам, переговоры с властями региона он вел с мая, но в итоге получил отказ. «Мы достучались до самых верхов и пришли к тому, что сейчас в Пермском крае ведется работа по заключению концессионного соглашения на строительство комплекса по сортировке ТКО в Софронах. И потребности в решениях „Ростеха“ у края нет», — рассказал Лаврин на заседании комитета думы по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. По словам Лаврина, мощности комплекса в Софронах будут 250 тысяч тонн, а «Ростех» предлагал решение по переработке 300 тысяч тонн в год. Также «Ростех» предлагал построить мусоросжигающий завод мощностью 500 тысяч тонн. Но власти Прикамья заявили, что в таких объемах уничтожения отходов не нуждаются. Теперь «Ростех» ведет переговоры по решению проблемы с утилизацией в Пермском крае строительного мусора, которая пока остается актуальной. По данным Лаврина, в Пермском крае образуется в год 700 тысяч тонн твердых отходов. Процент сортировки равен четырем. Решения «Ростеха» позволяют сортировать до 30%.