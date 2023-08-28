В Кургане сотрудники «Почты России» протестуют против грубости начальника. Фото, видео

29 августа 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Курганцы написали коллективную жалобу на своего начальника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники отделений почтовой связи и управления «Почты России» Курганской области массово увольняются, таким образом, проявляя протест. Со слов работников, причины увольнения связаны с конфликтом с заместителем директора Станиславом Колясниковым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили работники. «Колясников начал работать в 2019 году. Его тогда перевели из Екатеринбурга в Курган. Колясникова убрали оттуда по причине коллективной жалобы. Ему несколько раз приходили замечания о том, чтобы он общался с сотрудниками согласно профессиональной этике. Однако заместитель директора продолжил хамить работникам», — делится с URA.RU один из сотрудников отдела. Сообщается, что подобные увольнения и ранее происходили в структуре, которой управлял Колясников. Тогда, со слов работников, ушел весь отдел. Сами сотрудники уверяют, что негативное отношение со стороны начальника приводит к падению качества услуг и потере доходов, так как опытные сотрудники просто покидают рабочие места. Отмечается, что из-за поведения Колясникова отделения почтовой связи закрываются как в городе, так и в населенных пунктах. На данный момент Колясников назначен исполняющим обязанности директора. Со слов работников, они неоднократно писали жалобы в главное управление Почты России в Москве и руководителям из Екатеринбурга. Также написаны заявления в прокуратуру Кургана и в трудовую инспекцию. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к руководителям компании в Екатеринбурге. Ответ получить не удалось — журналиста перенаправили в пресс-центр, с которым не удалось связаться. Также корреспондент информационного агентства обратилась за комментарием к самому Колясникову через приемную. Секретарь сообщила, что в данный момент исполняющий обязанности директора на выезде. Также сотрудники попросили журналиста направить официальный запрос. Информация будет дополнена после того, как будет получен ответ. В Кургане сотрудники «Почты России» массово увольняются из-за тирании со стороны начальника Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники отделений почтовой связи и управления «Почты России» Курганской области массово увольняются, таким образом, проявляя протест. Со слов работников, причины увольнения связаны с конфликтом с заместителем директора Станиславом Колясниковым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили работники. «Колясников начал работать в 2019 году. Его тогда перевели из Екатеринбурга в Курган. Колясникова убрали оттуда по причине коллективной жалобы. Ему несколько раз приходили замечания о том, чтобы он общался с сотрудниками согласно профессиональной этике. Однако заместитель директора продолжил хамить работникам», — делится с URA.RU один из сотрудников отдела. Сообщается, что подобные увольнения и ранее происходили в структуре, которой управлял Колясников. Тогда, со слов работников, ушел весь отдел. Сами сотрудники уверяют, что негативное отношение со стороны начальника приводит к падению качества услуг и потере доходов, так как опытные сотрудники просто покидают рабочие места. Отмечается, что из-за поведения Колясникова отделения почтовой связи закрываются как в городе, так и в населенных пунктах. На данный момент Колясников назначен исполняющим обязанности директора. Со слов работников, они неоднократно писали жалобы в главное управление Почты России в Москве и руководителям из Екатеринбурга. Также написаны заявления в прокуратуру Кургана и в трудовую инспекцию. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к руководителям компании в Екатеринбурге. Ответ получить не удалось — журналиста перенаправили в пресс-центр, с которым не удалось связаться. Также корреспондент информационного агентства обратилась за комментарием к самому Колясникову через приемную. Секретарь сообщила, что в данный момент исполняющий обязанности директора на выезде. Также сотрудники попросили журналиста направить официальный запрос. Информация будет дополнена после того, как будет получен ответ.