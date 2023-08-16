Сенаторы хотят запретить публиковать фото и видео мест атак дронов

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Андрей Клишас заявил, что штрафы за публикацию фото атак ВСУ будут достигать 500 тысяч рублей Фото:
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Сенаторы предложили законопроект о запрете распространения в СМИ и соцсетях фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По его словам, будут введены штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет.

«Сенаторы предлагают ввести лишение свободы до трех лет в случае рецидива за публикации фото и видео атак дронов и других военных сведений», — сообщил Клишас. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что будут введены штрафы до 500 тысяч рублей

Ранее председатель госсовета Владимир Константинов заявил, что Государственный совет республики Крым предложил наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей за публикацию фото- и видеоматериалов, которые отражают последствия атак со стороны ВСУ по территории России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму будут внесены изменения в законодательство для ужесточения закона о распространении фото и видео с местоположением российского ПВО, передает RT.

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Сенаторы предложили законопроект о запрете распространения в СМИ и соцсетях фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По его словам, будут введены штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет. «Сенаторы предлагают ввести лишение свободы до трех лет в случае рецидива за публикации фото и видео атак дронов и других военных сведений», — сообщил Клишас. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что будут введены штрафы до 500 тысяч рублей Ранее председатель госсовета Владимир Константинов заявил, что Государственный совет республики Крым предложил наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей за публикацию фото- и видеоматериалов, которые отражают последствия атак со стороны ВСУ по территории России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму будут внесены изменения в законодательство для ужесточения закона о распространении фото и видео с местоположением российского ПВО, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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