В Крыму потребовали ужесточить наказание за публикацию фото с работой ПВО

Аксенов предложил ужесточить законодательство, которое регулирует публикацию кадров работы ПВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Крыму решили внести изменения в законодательство для ужесточения закона о распространении фото и видео с местоположением российского ПВО. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение <…> фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что под эти нововведения попадают съемки украинских атак.

Аксенов отметил, что те, кто публикуют такие материалы, становятся пособниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он не исключил, что люди выкладывают фотографии с ЧП по разным мотивам.

Ранее telegram-канал «Крымский» сообщал, что в Крыму планируется ужесточение законодательства, связанным с работой российского ПВО. Он ссылался на источник в Совете Министров Республики.

Во время последней украинской атаки по Крымскому мосту местные жители публиковали кадры с работой ПВО. После этого некоторые украинские депутаты публиковали их в своих telegram-каналах со своими комментариями. Во время последней украинской атаки по Крымскому мосту армия России использовала дымовую завесу.