15 августа 2023

Краевые власти передумали забирать полномочия у мэрии Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, документ, чиновник, правительство, дума, заявление, бюджет, решение, заседание, заксобрание, повестка, распоряжение, администриция
На недочеты в законопроекте указали аналитики заксобрания Фото:

Администрация губернатора не будет забирать у мэрии Перми функционал по нестационарной торговле, похоронному делу и распоряжению землей. Такие поправки к законопроекту о перераспределении полномочий будут внесены между чтениями. Об этом сообщает в своем telegram-канале пресс-служба заксобрания.

«Представители администрации губернатора подготовили предложения по изменению законопроекта о перераспределении отдельных полномочий между администрацией Перми и органами государственной власти региона. Обсуждение прошло на площадке краевого парламента, в нем приняли участие депутаты законодательного собрания», — говорится в сообщении.

Также на совещании было принято решение откорректировать статьи законопроекта о передаче полномочий по образованию и ЖКХ. Всего край планировал забрать на свой уровень 16 полномочий. Законопроект будет рассматриваться на августовском пленарном заседании. Ранее аналитики заксобрания отмечали, что нельзя забрать у города только функционал, связанный с руководством образовательных учреждений. Они же указывали на то, что передача полномочий по похоронному делу противоречит федеральному законодательству. А на комитете гордумы администрация Перми призналась, что в городе заканчиваются места на кладбищах.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация губернатора не будет забирать у мэрии Перми функционал по нестационарной торговле, похоронному делу и распоряжению землей. Такие поправки к законопроекту о перераспределении полномочий будут внесены между чтениями. Об этом сообщает в своем telegram-канале пресс-служба заксобрания. «Представители администрации губернатора подготовили предложения по изменению законопроекта о перераспределении отдельных полномочий между администрацией Перми и органами государственной власти региона. Обсуждение прошло на площадке краевого парламента, в нем приняли участие депутаты законодательного собрания», — говорится в сообщении. Также на совещании было принято решение откорректировать статьи законопроекта о передаче полномочий по образованию и ЖКХ. Всего край планировал забрать на свой уровень 16 полномочий. Законопроект будет рассматриваться на августовском пленарном заседании. Ранее аналитики заксобрания отмечали, что нельзя забрать у города только функционал, связанный с руководством образовательных учреждений. Они же указывали на то, что передача полномочий по похоронному делу противоречит федеральному законодательству. А на комитете гордумы администрация Перми призналась, что в городе заканчиваются места на кладбищах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...