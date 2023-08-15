Краевые власти передумали забирать полномочия у мэрии Перми

16 августа 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

На недочеты в законопроекте указали аналитики заксобрания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация губернатора не будет забирать у мэрии Перми функционал по нестационарной торговле, похоронному делу и распоряжению землей. Такие поправки к законопроекту о перераспределении полномочий будут внесены между чтениями. Об этом сообщает в своем telegram-канале пресс-служба заксобрания. «Представители администрации губернатора подготовили предложения по изменению законопроекта о перераспределении отдельных полномочий между администрацией Перми и органами государственной власти региона. Обсуждение прошло на площадке краевого парламента, в нем приняли участие депутаты законодательного собрания», — говорится в сообщении. Также на совещании было принято решение откорректировать статьи законопроекта о передаче полномочий по образованию и ЖКХ. Всего край планировал забрать на свой уровень 16 полномочий. Законопроект будет рассматриваться на августовском пленарном заседании. Ранее аналитики заксобрания отмечали, что нельзя забрать у города только функционал, связанный с руководством образовательных учреждений. Они же указывали на то, что передача полномочий по похоронному делу противоречит федеральному законодательству. А на комитете гордумы администрация Перми призналась, что в городе заканчиваются места на кладбищах.

Администрация губернатора не будет забирать у мэрии Перми функционал по нестационарной торговле, похоронному делу и распоряжению землей. Такие поправки к законопроекту о перераспределении полномочий будут внесены между чтениями. Об этом сообщает в своем telegram-канале пресс-служба заксобрания. «Представители администрации губернатора подготовили предложения по изменению законопроекта о перераспределении отдельных полномочий между администрацией Перми и органами государственной власти региона. Обсуждение прошло на площадке краевого парламента, в нем приняли участие депутаты законодательного собрания», — говорится в сообщении. Также на совещании было принято решение откорректировать статьи законопроекта о передаче полномочий по образованию и ЖКХ. Всего край планировал забрать на свой уровень 16 полномочий. Законопроект будет рассматриваться на августовском пленарном заседании. Ранее аналитики заксобрания отмечали, что нельзя забрать у города только функционал, связанный с руководством образовательных учреждений. Они же указывали на то, что передача полномочий по похоронному делу противоречит федеральному законодательству. А на комитете гордумы администрация Перми призналась, что в городе заканчиваются места на кладбищах.