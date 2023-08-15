В Перми почти не осталось мест на кладбищах

16 августа 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Главное кладбище города закрыли два года назад Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Места для захоронений на пермских кладбищах могут закончиться уже в начале 2024 года. Об этом заявил депутат городской думы Владимир Манин, передает корреспондент URA.RU из зала заседания думского комитета по городскому хозяйству. «Перед депутатами выступил начальник департамента благоустройства мэрии Дмитрий Мясоедов, который сообщил, что в Перми осталось в резерве 1738 мест для захоронений. Манин же отметил, что исходя из среднего количества похорон в год, эти места могут закончиться уже в первом квартале 2024 года», — передает корреспондент агентства. По словам Мясоедова, на кладбищах «Заозерское» и «Северное» есть возможности для расширения на 10 га. Это позволит создать 8500 мест для могил. Для подготовки территории необходимо более 77 млн рублей. В 2021 году в Перми закрыли главное кладбище города — Северное. С тех пор власти не могут найти подходящие участки для решения проблемы.

Места для захоронений на пермских кладбищах могут закончиться уже в начале 2024 года. Об этом заявил депутат городской думы Владимир Манин, передает корреспондент URA.RU из зала заседания думского комитета по городскому хозяйству. «Перед депутатами выступил начальник департамента благоустройства мэрии Дмитрий Мясоедов, который сообщил, что в Перми осталось в резерве 1738 мест для захоронений. Манин же отметил, что исходя из среднего количества похорон в год, эти места могут закончиться уже в первом квартале 2024 года», — передает корреспондент агентства. По словам Мясоедова, на кладбищах «Заозерское» и «Северное» есть возможности для расширения на 10 га. Это позволит создать 8500 мест для могил. Для подготовки территории необходимо более 77 млн рублей. В 2021 году в Перми закрыли главное кладбище города — Северное. С тех пор власти не могут найти подходящие участки для решения проблемы.