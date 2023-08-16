Брянский губернатор раскрыл подробности попытки прорыва ДРГ. Фото Александр Богомаз: пятеро диверсантов уничтожены в Брянской области 16 августа 2023 в 18:35 Размер текста - 17 + Александр Богомаз заявил, что пятеро диверсантов были уничтожены Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шесть украинских диверсантов проникли на территорию Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пятеро диверсантов были уничтожены. «Сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков», — говорится в сообщении. Богомаз отметил, что пятеро диверсантов были уничтожены. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Александр Богомаз сообщил, что никто из местных жителей не пострадал, передает «Ридус». Оружие украинских диверсантов Фото: telegram-канал Александра Богомаза Шесть украинских диверсантов проникли на территорию Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пятеро диверсантов были уничтожены. «Сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков», — говорится в сообщении. Богомаз отметил, что пятеро диверсантов были уничтожены. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Александр Богомаз сообщил, что никто из местных жителей не пострадал, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям