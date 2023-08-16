Брянский губернатор раскрыл подробности попытки прорыва ДРГ. Фото

Александр Богомаз: пятеро диверсантов уничтожены в Брянской области
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Александр Богомаз заявил, что пятеро диверсантов были уничтожены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Шесть украинских диверсантов проникли на территорию Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пятеро диверсантов были уничтожены.

«Сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков», — говорится в сообщении. Богомаз отметил, что пятеро диверсантов были уничтожены.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Александр Богомаз сообщил, что никто из местных жителей не пострадал, передает «Ридус».

Оружие украинских диверсантов
Оружие украинских диверсантов
Фото:

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Шесть украинских диверсантов проникли на территорию Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пятеро диверсантов были уничтожены. «Сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков», — говорится в сообщении. Богомаз отметил, что пятеро диверсантов были уничтожены. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Александр Богомаз сообщил, что никто из местных жителей не пострадал, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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