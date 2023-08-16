Александр Богомаз заявил, что пятеро диверсантов были уничтожены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Шесть украинских диверсантов проникли на территорию Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, пятеро диверсантов были уничтожены.
«Сегодня в 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков», — говорится в сообщении. Богомаз отметил, что пятеро диверсантов были уничтожены.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Александр Богомаз сообщил, что никто из местных жителей не пострадал, передает «Ридус».
Оружие украинских диверсантов
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