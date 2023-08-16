В Брянской области уничтожили диверсантов, готовивших теракт под видом ФСБ 16 августа 2023 в 17:25 Размер текста - 17 + В ФСБ РФ сообщили, что четыре диверсанта были уничтожены Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Брянской области остановили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщили в ФСБ РФ. По данным ведомства, четыре диверсанта уничтожены, у них были беспилотники с наклейками «Собственность ФСБ России». «ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении. По данным ведомства, четыре диверсанта уничтожены. Российская спецслужба отметила, что диверсанты могли планировать провокации. У них были найдены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой России. Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию области. Атаку предотвратили российские военные. По словам Богомаза, один человек пострадал. В Брянской области остановили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщили в ФСБ РФ. По данным ведомства, четыре диверсанта уничтожены, у них были беспилотники с наклейками «Собственность ФСБ России». «ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении. По данным ведомства, четыре диверсанта уничтожены. Российская спецслужба отметила, что диверсанты могли планировать провокации. У них были найдены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой России. Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию области. Атаку предотвратили российские военные. По словам Богомаза, один человек пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям