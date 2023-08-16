В Брянской области уничтожили диверсантов, готовивших теракт под видом ФСБ

В Брянской области остановили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщили в ФСБ РФ. По данным ведомства, четыре диверсанта уничтожены, у них были беспилотники с наклейками «Собственность ФСБ России».
«ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении. По данным ведомства, четыре диверсанта уничтожены.
Российская спецслужба отметила, что диверсанты могли планировать провокации. У них были найдены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой России.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию области. Атаку предотвратили российские военные. По словам Богомаза, один человек пострадал.
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