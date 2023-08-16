Спикер думы Екатеринбурга попал в международный скандал

16 августа 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Сам Игорь Володин говорит, что не желал задеть чьи-либо чувства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин оказался в центре международного скандала. Посольство Азербайджана и генконсульство направили ноту в МИД РФ, возмутившись выступлением политика на празднике в честь непризнанной Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР). Об этом URA.RU рассказал источник во власти и подтвердил лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский. Поводом для гневного обращения послужил визит Володина на вечер, где отмечалось 30-летие ТМАР. «Хочу поздравить вас с замечательным событием. 30 лет — это немалый срок. Вы свободные люди, которые принимают решения самостоятельно, с кем дружить, с кем воевать. <…> Я присоединяюсь к этому событию и присоединяюсь также с учетом [мнения] всех депутатов городской думы», — сказал Володин. Видео его выступления еще 9 августа опубликовал youtube-канал OTV. Источник URA.RU, близкий к Володину, утверждает, что тот таким образом якобы хотел договориться о поддержке на предстоящих выборах в думу. ТМАР создала группа азербайджанских офицеров 21 июня 1993 года — под руководством полковника Аликрама Гумматова. В Ленкорани — районе Азербайджана, где проживали талыши, небольшой ираноязычный этнос. Непризнанная автономия просуществовала всего пару месяцев. По делу о создании ТМАР был арестован и осужден 31 человек, все они были приговорены к наказаниям от двух лет и девяти месяцев лишения свободы до смертной казни. «Такой республики [ТМАР] не существует. Мы с большим уважением относимся к господину Володину. Кто его заманил, кто его неправильно проинформировал, как он оказался [на этом вечере], непонятно. Посольство Азербайджана [в России], генконсульство написали ноту в МИД [РФ], и, безусловно, мы со своей организацией обратились к губернатору [Евгению Куйвашеву], главе города [Алексею Орлову], начальнику УФСБ [Игорю Николаеву], начальнику ГУ МВД [Александру Мешкову], прокурору [области Борису Крылову], чтобы разобраться, кто участвовал [в мероприятии], с какой целью», — сказал URA.RU Шихлинский. По словам источника агентства в муниципальной власти, вопрос действительно «сейчас решается на уровне руководителей силовых структур и МИД». Ему также уже известна позиция Орлова. «Он не будет говорить с Володиным на эту тему, поскольку подобное уже случалось», — объяснил он. Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сказал корреспонденту, что выступает за суверенитет Азербайджана. С более подробными пояснениями он обещал выступить позднее. Игорь Володин в беседе с URA.RU дал понять, что, поздравляя ТМАР, не хотел никого обидеть. «Мне пришло приглашение на мероприятие. Нужно было отказать?» — задал он риторический вопрос корреспонденту. «Я не погружен в детали конфликта, не хочу в нем участвовать», — объяснил Володин. Обновлено в 20:53: во второй абзац добавлена допинформация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин оказался в центре международного скандала. Посольство Азербайджана и генконсульство направили ноту в МИД РФ, возмутившись выступлением политика на празднике в честь непризнанной Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР). Об этом URA.RU рассказал источник во власти и подтвердил лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский. Поводом для гневного обращения послужил визит Володина на вечер, где отмечалось 30-летие ТМАР. «Хочу поздравить вас с замечательным событием. 30 лет — это немалый срок. Вы свободные люди, которые принимают решения самостоятельно, с кем дружить, с кем воевать. <…> Я присоединяюсь к этому событию и присоединяюсь также с учетом [мнения] всех депутатов городской думы», — сказал Володин. Видео его выступления еще 9 августа опубликовал youtube-канал OTV. Источник URA.RU, близкий к Володину, утверждает, что тот таким образом якобы хотел договориться о поддержке на предстоящих выборах в думу. ТМАР создала группа азербайджанских офицеров 21 июня 1993 года — под руководством полковника Аликрама Гумматова. В Ленкорани — районе Азербайджана, где проживали талыши, небольшой ираноязычный этнос. Непризнанная автономия просуществовала всего пару месяцев. По делу о создании ТМАР был арестован и осужден 31 человек, все они были приговорены к наказаниям от двух лет и девяти месяцев лишения свободы до смертной казни. «Такой республики [ТМАР] не существует. Мы с большим уважением относимся к господину Володину. Кто его заманил, кто его неправильно проинформировал, как он оказался [на этом вечере], непонятно. Посольство Азербайджана [в России], генконсульство написали ноту в МИД [РФ], и, безусловно, мы со своей организацией обратились к губернатору [Евгению Куйвашеву], главе города [Алексею Орлову], начальнику УФСБ [Игорю Николаеву], начальнику ГУ МВД [Александру Мешкову], прокурору [области Борису Крылову], чтобы разобраться, кто участвовал [в мероприятии], с какой целью», — сказал URA.RU Шихлинский. По словам источника агентства в муниципальной власти, вопрос действительно «сейчас решается на уровне руководителей силовых структур и МИД». Ему также уже известна позиция Орлова. «Он не будет говорить с Володиным на эту тему, поскольку подобное уже случалось», — объяснил он. Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сказал корреспонденту, что выступает за суверенитет Азербайджана. С более подробными пояснениями он обещал выступить позднее. Игорь Володин в беседе с URA.RU дал понять, что, поздравляя ТМАР, не хотел никого обидеть. «Мне пришло приглашение на мероприятие. Нужно было отказать?» — задал он риторический вопрос корреспонденту. «Я не погружен в детали конфликта, не хочу в нем участвовать», — объяснил Володин. Обновлено в 20:53: во второй абзац добавлена допинформация