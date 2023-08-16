В РФ изменят статус тех, от кого зависят победы российских спортсменов

Спортивным тренерам в России повысят зарплаты и дадут новый статус

16 августа 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Тренеры спортшкол получат статус педагогического работника с 1 сентября 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России изменится статус тренеров спортивных школ, теперь они станут педагогическими работниками. Связано это с тем, что именно от тренеров зависят победы и достижения спортсменов. Так глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев объяснил URA.RU смысл закона о гармонизации спорта, о реализации которого доложил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 16 августа. Также тренеров ожидает повышение зарплат. «Можем только приветствовать решение президента поднять уровень оплаты труда тренеров до уровня учителей общего образования. Это важное событие, которого ждали долгие годы. Тем более наша тренерская школа результатами великих спортсменов давно доказала, что заслуживает соответствующего отношения и внимания. Во многом именно от тренеров спортивных школ зависит будущая карьера спортсменов. В детей вкладывается много сил и энергии, поэтому и отдача, и условия, и зарплаты тренеров должны быть соответствующие», — сказал Дмитрий Свищев. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России действует пять тысяч спортшкол, в которых занимается свыше 3 млн спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внесенные правки в федеральное законодательство вступают в силу с 1 сентября, а одно из главных изменений — тренеры получат статус педагогического работника, доложил в ходе совещания Дмитрий Чернышенко. Это обеспечит им рост заработной платы, увеличение продолжительности ежегодного отпуска и упрощение процедуры аттестации. «Спортсмены получат более комфортные условия для занятий и тренировок, совершенствуется нормативно-правовая база: утверждены 193 нормативно-правовых акта и 153 приказа, формируется единая информационная система управления спортивными школами с ее последующей интеграцией в ГИС Спорт», — отчитался вице-премьер. Статья по теме Российские спортсмены вернутся на Олимпиаду По результатам лицензирования, в системе детско-юношеского спорта на сегодняшний день в России действует 5 005 организаций, за которыми закреплены 52 403 объекта. «В этих организациях занимаются 3 млн 200 тысяч спортсменов и работают более 96 тысяч тренеров, они уже переведены на должность „тренер-преподаватель“ или работают по совместительству. 4 263 организации уже получили бессрочные лицензии, эта работа будет завершена до 30 августа. 136 организаций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжат работу по временным лицензиям до 1 января 2026 года», — уточнил Чернышенко. Повысить заработные платы тренеров-преподавателей и улучшить условия для учебно-тренировочного процесса удалось уже в 67 субъектах страны. В остальных регионах работа по приведению объектов в нормативное состояние продолжится после 1 сентября — дети на время ремонтных работ будут переведены в другие спортшколы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России изменится статус тренеров спортивных школ, теперь они станут педагогическими работниками. Связано это с тем, что именно от тренеров зависят победы и достижения спортсменов. Так глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев объяснил URA.RU смысл закона о гармонизации спорта, о реализации которого доложил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 16 августа. Также тренеров ожидает повышение зарплат. «Можем только приветствовать решение президента поднять уровень оплаты труда тренеров до уровня учителей общего образования. Это важное событие, которого ждали долгие годы. Тем более наша тренерская школа результатами великих спортсменов давно доказала, что заслуживает соответствующего отношения и внимания. Во многом именно от тренеров спортивных школ зависит будущая карьера спортсменов. В детей вкладывается много сил и энергии, поэтому и отдача, и условия, и зарплаты тренеров должны быть соответствующие», — сказал Дмитрий Свищев. Внесенные правки в федеральное законодательство вступают в силу с 1 сентября, а одно из главных изменений — тренеры получат статус педагогического работника, доложил в ходе совещания Дмитрий Чернышенко. Это обеспечит им рост заработной платы, увеличение продолжительности ежегодного отпуска и упрощение процедуры аттестации. «Спортсмены получат более комфортные условия для занятий и тренировок, совершенствуется нормативно-правовая база: утверждены 193 нормативно-правовых акта и 153 приказа, формируется единая информационная система управления спортивными школами с ее последующей интеграцией в ГИС Спорт», — отчитался вице-премьер. По результатам лицензирования, в системе детско-юношеского спорта на сегодняшний день в России действует 5 005 организаций, за которыми закреплены 52 403 объекта. «В этих организациях занимаются 3 млн 200 тысяч спортсменов и работают более 96 тысяч тренеров, они уже переведены на должность „тренер-преподаватель“ или работают по совместительству. 4 263 организации уже получили бессрочные лицензии, эта работа будет завершена до 30 августа. 136 организаций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжат работу по временным лицензиям до 1 января 2026 года», — уточнил Чернышенко. Повысить заработные платы тренеров-преподавателей и улучшить условия для учебно-тренировочного процесса удалось уже в 67 субъектах страны. В остальных регионах работа по приведению объектов в нормативное состояние продолжится после 1 сентября — дети на время ремонтных работ будут переведены в другие спортшколы.