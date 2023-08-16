Родители в Тамбовской области утопили младенца в ведре

Родители утопили младенца в ведре, после чего закопали за участком (фото из архива)
В Тамбовской области родители утопили своего младенца в ведре с водой. Останки ребенка были обнаружены через шесть лет, сообщил источник.
«32-летняя Ирина родила ребенка в июне 2017 года. Вскоре вместе с мужем она решила избавиться от малыша. Муж помог утопить ребенка в ведре, затем тело закопали за участком в селе Бокино», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.
После обнаружения останков младенца полиция установила его родителей. Он сознались в убийстве на допросе. Отец задержан, мать находится под подпиской о невыезде. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Тамбовской области.
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