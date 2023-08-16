16 августа 2023

Родители в Тамбовской области утопили младенца в ведре

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Клипарт. Магнитогорск, пепелище, ведро, тучи, сельская местность
Родители утопили младенца в ведре, после чего закопали за участком (фото из архива) Фото:

В Тамбовской области родители утопили своего младенца в ведре с водой. Останки ребенка были обнаружены через шесть лет, сообщил источник.

«32-летняя Ирина родила ребенка в июне 2017 года. Вскоре вместе с мужем она решила избавиться от малыша. Муж помог утопить ребенка в ведре, затем тело закопали за участком в селе Бокино», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

После обнаружения останков младенца полиция установила его родителей. Он сознались в убийстве на допросе. Отец задержан, мать находится под подпиской о невыезде. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Тамбовской области.

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В Тамбовской области родители утопили своего младенца в ведре с водой. Останки ребенка были обнаружены через шесть лет, сообщил источник. «32-летняя Ирина родила ребенка в июне 2017 года. Вскоре вместе с мужем она решила избавиться от малыша. Муж помог утопить ребенка в ведре, затем тело закопали за участком в селе Бокино», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. После обнаружения останков младенца полиция установила его родителей. Он сознались в убийстве на допросе. Отец задержан, мать находится под подпиской о невыезде. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Тамбовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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