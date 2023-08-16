Родители в Тамбовской области утопили младенца в ведре

17 августа 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Родители утопили младенца в ведре, после чего закопали за участком (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Тамбовской области родители утопили своего младенца в ведре с водой. Останки ребенка были обнаружены через шесть лет, сообщил источник. «32-летняя Ирина родила ребенка в июне 2017 года. Вскоре вместе с мужем она решила избавиться от малыша. Муж помог утопить ребенка в ведре, затем тело закопали за участком в селе Бокино», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. После обнаружения останков младенца полиция установила его родителей. Он сознались в убийстве на допросе. Отец задержан, мать находится под подпиской о невыезде. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Тамбовской области.

В Тамбовской области родители утопили своего младенца в ведре с водой. Останки ребенка были обнаружены через шесть лет, сообщил источник. «32-летняя Ирина родила ребенка в июне 2017 года. Вскоре вместе с мужем она решила избавиться от малыша. Муж помог утопить ребенка в ведре, затем тело закопали за участком в селе Бокино», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. После обнаружения останков младенца полиция установила его родителей. Он сознались в убийстве на допросе. Отец задержан, мать находится под подпиской о невыезде. URA.RU направило запрос о комментарии в следственное управление СКР по Тамбовской области.