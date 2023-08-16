Прибытие рейса из Ноябрьска (ЯНАО) в аэропорт Домодедово задерживается на 7 часов 36 минут. Об этом сообщается на онлайн-табло столичного аэропорта.
«Рейс U6-9108 Ноябрьск-Домодедово. Авиакомпания перевозчик — „Уральские авиалинии“. Плановое время прибытия 16.08.2023 в 19 часов 10 минут. Прибытие задерживается на 7 часов 36 минут», — сообщается на сайте аэропорта Домодедово. Рейс из Ноябрьска должен прибыть в пункт назначения в 17 августа в 2 часа 36 минут.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) 14 августа задержали авиарейсы до Махачкалы и Уфы. Оба самолета были задержаны из-за позднего прибытия воздушного судна.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.