16 августа 2023
15 августа 2023

Рейс из Ноябрьска в Домодедово задерживается более чем на семь часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Ноябрьска задержан на 7 часов 36 минут Фото:

Прибытие рейса из Ноябрьска (ЯНАО) в аэропорт Домодедово задерживается на 7 часов 36 минут. Об этом сообщается на онлайн-табло столичного аэропорта.

«Рейс U6-9108 Ноябрьск-Домодедово. Авиакомпания перевозчик — „Уральские авиалинии“. Плановое время прибытия 16.08.2023 в 19 часов 10 минут. Прибытие задерживается на 7 часов 36 минут», — сообщается на сайте аэропорта Домодедово. Рейс из Ноябрьска должен прибыть в пункт назначения в 17 августа в 2 часа 36 минут.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) 14 августа задержали авиарейсы до Махачкалы и Уфы. Оба самолета были задержаны из-за позднего прибытия воздушного судна.

Окно с информацией о рейсе
Окно с информацией о рейсе

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Прибытие рейса из Ноябрьска (ЯНАО) в аэропорт Домодедово задерживается на 7 часов 36 минут. Об этом сообщается на онлайн-табло столичного аэропорта. «Рейс U6-9108 Ноябрьск-Домодедово. Авиакомпания перевозчик — „Уральские авиалинии“. Плановое время прибытия 16.08.2023 в 19 часов 10 минут. Прибытие задерживается на 7 часов 36 минут», — сообщается на сайте аэропорта Домодедово. Рейс из Ноябрьска должен прибыть в пункт назначения в 17 августа в 2 часа 36 минут. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не получен. Ранее в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) 14 августа задержали авиарейсы до Махачкалы и Уфы. Оба самолета были задержаны из-за позднего прибытия воздушного судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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