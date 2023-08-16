У екатеринбуржцев за год в два раз вырос спрос на квартиры в ОАЭ

17 августа 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Чаще всего екатеринбуржцы покупают квартиры в Турции, уточнили эксперты Фото: Сергей Леонов © URA.RU Жители Екатеринбурга стали в два раза чаще интересоваться недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по сравнению с 2022-м. При этом чаще всего екатеринбуржцы покупают жилье в Турции, считают эксперты. «Спрос на жилье в ОАЭ у екатеринбуржцев вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Однако в целом спрос на заграничную недвижимость упал на 10%. Больше всего свердловчане покупают жилье в Турции», — передает «Коммерсант» слова экспертов. Несмотря на это, они отмечают, что спрос на квартиры в Турции упал на 30% — все из-за землетрясений, отказов россиянам вида на жительство и выборов. ОАЭ на втором месте у екатеринбуржцев. Эксперты считают, что жилье здесь покупают ради получения долгосрочных виз. В январе URA.RU писало, что свердловчане стали массово скупать недвижимость в Дубае. Из-за этого некоторым компаниям приходилось открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове.

Жители Екатеринбурга стали в два раза чаще интересоваться недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по сравнению с 2022-м. При этом чаще всего екатеринбуржцы покупают жилье в Турции, считают эксперты. «Спрос на жилье в ОАЭ у екатеринбуржцев вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Однако в целом спрос на заграничную недвижимость упал на 10%. Больше всего свердловчане покупают жилье в Турции», — передает «Коммерсант» слова экспертов. Несмотря на это, они отмечают, что спрос на квартиры в Турции упал на 30% — все из-за землетрясений, отказов россиянам вида на жительство и выборов. ОАЭ на втором месте у екатеринбуржцев. Эксперты считают, что жилье здесь покупают ради получения долгосрочных виз. В январе URA.RU писало, что свердловчане стали массово скупать недвижимость в Дубае. Из-за этого некоторым компаниям приходилось открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове.