16 августа 2023

У екатеринбуржцев за год в два раз вырос спрос на квартиры в ОАЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Чаще всего екатеринбуржцы покупают квартиры в Турции, уточнили эксперты Фото:

Жители Екатеринбурга стали в два раза чаще интересоваться недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по сравнению с 2022-м. При этом чаще всего екатеринбуржцы покупают жилье в Турции, считают эксперты.

«Спрос на жилье в ОАЭ у екатеринбуржцев вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Однако в целом спрос на заграничную недвижимость упал на 10%. Больше всего свердловчане покупают жилье в Турции», — передает «Коммерсант» слова экспертов. Несмотря на это, они отмечают, что спрос на квартиры в Турции упал на 30% — все из-за землетрясений, отказов россиянам вида на жительство и выборов.

ОАЭ на втором месте у екатеринбуржцев. Эксперты считают, что жилье здесь покупают ради получения долгосрочных виз.

В январе URA.RU писало, что свердловчане стали массово скупать недвижимость в Дубае. Из-за этого некоторым компаниям приходилось открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове.

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Жители Екатеринбурга стали в два раза чаще интересоваться недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по сравнению с 2022-м. При этом чаще всего екатеринбуржцы покупают жилье в Турции, считают эксперты. «Спрос на жилье в ОАЭ у екатеринбуржцев вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Однако в целом спрос на заграничную недвижимость упал на 10%. Больше всего свердловчане покупают жилье в Турции», — передает «Коммерсант» слова экспертов. Несмотря на это, они отмечают, что спрос на квартиры в Турции упал на 30% — все из-за землетрясений, отказов россиянам вида на жительство и выборов. ОАЭ на втором месте у екатеринбуржцев. Эксперты считают, что жилье здесь покупают ради получения долгосрочных виз. В январе URA.RU писало, что свердловчане стали массово скупать недвижимость в Дубае. Из-за этого некоторым компаниям приходилось открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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