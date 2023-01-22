Уральцы массово скупают недвижимость в Дубае

Жители Урала стали вкладывать деньги в недвижимость в ОАЭ Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Жители Урала стали охотно скупать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшей популярностью пользуется недвижимость в Дубае. Некоторым компаниям приходится открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове.

«Сейчас запросов на покупку жилья здесь больше, чем на покупку-продажу в Екатеринбурге. Поэтому мы решили открывать офис в Дубае», — рассказал «Ъ-Урал» директор по развитию «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексей Шаклеин.

Ранее URA.RU сообщало, что уральская столица заняла третью строчку в топе городов, жители которого интересуются покупкой жилья в Дубае. Порядка 2,3% из числа опрошенных уральцев хотели бы приобрести недвижимость в ОАЭ.