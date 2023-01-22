22 января 2023
21 января 2023

Уральцы массово скупают недвижимость в Дубае

© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Жители Урала стали вкладывать деньги в недвижимость в ОАЭ Фото:

Жители Урала стали охотно скупать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшей популярностью пользуется недвижимость в Дубае. Некоторым компаниям приходится открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове.

«Сейчас запросов на покупку жилья здесь больше, чем на покупку-продажу в Екатеринбурге. Поэтому мы решили открывать офис в Дубае», — рассказал «Ъ-Урал» директор по развитию «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексей Шаклеин.

Ранее URA.RU сообщало, что уральская столица заняла третью строчку в топе городов, жители которого интересуются покупкой жилья в Дубае. Порядка 2,3% из числа опрошенных уральцев хотели бы приобрести недвижимость в ОАЭ.

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Жители Урала стали охотно скупать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшей популярностью пользуется недвижимость в Дубае. Некоторым компаниям приходится открывать дополнительные офисы в государстве на Аравийском полуострове. «Сейчас запросов на покупку жилья здесь больше, чем на покупку-продажу в Екатеринбурге. Поэтому мы решили открывать офис в Дубае», — рассказал «Ъ-Урал» директор по развитию «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексей Шаклеин. Ранее URA.RU сообщало, что уральская столица заняла третью строчку в топе городов, жители которого интересуются покупкой жилья в Дубае. Порядка 2,3% из числа опрошенных уральцев хотели бы приобрести недвижимость в ОАЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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