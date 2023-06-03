Эрдоган официально вступил в должность президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность главы государства на новый срок. Он будет занимать пост на протяжении пяти лет.
Церемония присяги проходит 3 июня. Глава Турции Эрдоган транслирует ее у себя в twitter-канале. Присяга проходит в Великом национальном собрании Турции. На инаугурации присутствует спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он представляет Россию.
Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов 28 мая. Он был избран по итогу второго этапа. Сообщалось, что после инаугурации турецкого главы, президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский приедут на переговоры.
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