На фасаде здания мэрии Екатеринбурга показали световое шоу
новость из сюжетаЕкатеринбург празднует 300-летие
На фасаде здании мэрии Екатеринбурга вечером 16 августа показали световое 3D-шоу, которое подготовили к 300-летию столицы Урала. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Фасад сиял всеми цветами радуги. Картинки менялись плавно и изящно», — рассказал журналист агентства.
Официальная презентация шоу пройдет вечером 17 августа. Видео будут крутить до 19 августа. Автором перфоманса является компания Illuminarium3000. Они делали такие же световые шоу для Кремля и «Газпрома».
19 августа Екатеринбург отметит 300-летие. URA.RU подготовило топ самых интересных площадок, которые будут на юбилее столицы Урала.
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