16 августа 2023

В Екатеринбурге показали световое 3D-шоу на здании мэрии, подготовленное к 300-летию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На фасаде здания мэрии Екатеринбурга показали световое шоу
На фасаде здания мэрии Екатеринбурга показали световое шоу Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

На фасаде здании мэрии Екатеринбурга вечером 16 августа показали световое 3D-шоу, которое подготовили к 300-летию столицы Урала. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Фасад сиял всеми цветами радуги. Картинки менялись плавно и изящно», — рассказал журналист агентства.

Официальная презентация шоу пройдет вечером 17 августа. Видео будут крутить до 19 августа. Автором перфоманса является компания Illuminarium3000. Они делали такие же световые шоу для Кремля и «Газпрома».

19 августа Екатеринбург отметит 300-летие. URA.RU подготовило топ самых интересных площадок, которые будут на юбилее столицы Урала.

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На фасаде здании мэрии Екатеринбурга вечером 16 августа показали световое 3D-шоу, которое подготовили к 300-летию столицы Урала. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Фасад сиял всеми цветами радуги. Картинки менялись плавно и изящно», — рассказал журналист агентства. Официальная презентация шоу пройдет вечером 17 августа. Видео будут крутить до 19 августа. Автором перфоманса является компания Illuminarium3000. Они делали такие же световые шоу для Кремля и «Газпрома». 19 августа Екатеринбург отметит 300-летие. URA.RU подготовило топ самых интересных площадок, которые будут на юбилее столицы Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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