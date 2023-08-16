В России хотят запретить АЗС рядом с ТЦ и рынками

17 августа 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

После трагедии в Дагестане Госдума предложила запретить размещение АЗС вблизи мест массового скопления людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале В Госдуме просят ввести запрет на размещение автозаправочных станций рядом с ТЦ, рынками и прочими местами массового скопления людей. С таким обращением выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный после трагедии в Дагестане. «Считаю целесообразным оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство потенциально опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов, от 25 до 200 метров, недостаточно, так как гибнут люди», — передает слова Выборного «Известия». Данная инициатива была одобрена в комитете по экономической политике Госдумы. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был веден режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность.

В Госдуме просят ввести запрет на размещение автозаправочных станций рядом с ТЦ, рынками и прочими местами массового скопления людей. С таким обращением выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный после трагедии в Дагестане. «Считаю целесообразным оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство потенциально опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов, от 25 до 200 метров, недостаточно, так как гибнут люди», — передает слова Выборного «Известия». Данная инициатива была одобрена в комитете по экономической политике Госдумы. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был веден режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность.