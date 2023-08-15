Глава Дагестана назвал виновников взрыва на АЗС. Видео

Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами ЧП на АЗС

15 августа 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов сообщил, что взрыв на АЗС мог случиться из-за жадности и алчности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Взрыв на АЗС в Дагестане мог случиться из-за тех, кто потворствовал халатности при выдаче разрешений. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. «Во главе угла стоят жадность и алчность… При расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал», — заявил Меликов на заседании оперативного штаба. Он отметил, что выдавались различные разрешения. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших. На территории Кумторкалинского района Махачкалы был введен режим ЧС. Предполагаемого владельца склада, где случился взрыв в Махачкале, Эльдара Насрулаева объявлили в розыск. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры.

Взрыв на АЗС в Дагестане мог случиться из-за тех, кто потворствовал халатности при выдаче разрешений. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. «Во главе угла стоят жадность и алчность… При расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал», — заявил Меликов на заседании оперативного штаба. Он отметил, что выдавались различные разрешения. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших. На территории Кумторкалинского района Махачкалы был введен режим ЧС. Предполагаемого владельца склада, где случился взрыв в Махачкале, Эльдара Насрулаева объявлили в розыск. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры.