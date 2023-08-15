Глава Дагестана назвал виновников взрыва на АЗС. Видео

Глава Дагестана Меликов назвал жадность и алчность причинами ЧП на АЗС
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, меликов сергей
Сергей Меликов сообщил, что взрыв на АЗС мог случиться из-за жадности и алчности Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Взрыв на АЗС в Дагестане мог случиться из-за тех, кто потворствовал халатности при выдаче разрешений. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

«Во главе угла стоят жадность и алчность… При расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал», — заявил Меликов на заседании оперативного штаба. Он отметил, что выдавались различные разрешения.

В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших. На территории Кумторкалинского района Махачкалы был введен режим ЧС. Предполагаемого владельца склада, где случился взрыв в Махачкале, Эльдара Насрулаева объявлили в розыск. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры.

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Взрыв на АЗС в Дагестане мог случиться из-за тех, кто потворствовал халатности при выдаче разрешений. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. «Во главе угла стоят жадность и алчность… При расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал», — заявил Меликов на заседании оперативного штаба. Он отметил, что выдавались различные разрешения. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших. На территории Кумторкалинского района Махачкалы был введен режим ЧС. Предполагаемого владельца склада, где случился взрыв в Махачкале, Эльдара Насрулаева объявлили в розыск. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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