Прокуратура раскритиковала проект Махонина по отъему полномочий у мэра Перми

Прокуратура нашла нарушения в проекте Дмитрия Махонина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Пермского края нашла нарушения в законопроекте о передаче ряда полномочий мэрии Перми на региональный уровень. В заключении на инициативу, которую внес губернатор Дмитрий Махонин, прокуроры отметили, что край не может назначать директоров школ, регулировать рынок рекламы и нестационарной торговли, а также забирать муниципальное имущество.

«В соответствии с действующим законодательством перераспределение полномочий между органами публичной власти не является безусловным основанием для передачи муниципального имущества в государственную собственность», — говорится в заключении и. о. прокурора Пермского края Максима Филиппова. Поэтому надзорное ведомстве предлагает слово «передают» в законопроекте заменить словом «вправе передать».

Краевые власти не могут забрать на свой уровень функции муниципального земельного контроля и контроля за единой теплоснабжающей организацией, это противоречит законодательству. Не соответствует букве закона и желание региональных властей назначать директоров образовательных учреждений. По Гражданскому кодексу назначение руководителя «неразрывно связано с правами собственника имущества учреждения, которым является его учредитель», то есть мэрия. И поэтому нельзя забрать только кадровую политику. По трудовому законодательству работодателем для руководства школ является муниципалитет, а перераспределение полномочий работодателя не предусмотрено.

Нельзя забрать на краевой уровень и право установления границ территорий, на которых запрещена продажа алкоголя — это не предусмотрено федеральным законодательством. Не получится изъять и функционал, связанный с разработкой схемы размещения киосков и рекламы: земля, на которой размещаются эти объекты принадлежит городу. Следовательно, после передачи этих полномочий на уровень края, муниципалитет будет ограничен в праве распоряжения своим имуществом.

Ранее свои претензии к законопроекту высказал аппарат заксобрания. Было принято решение, что администрация губернатора устранит все нарушения между первым и вторым чтением.