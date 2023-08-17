Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

17 августа 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

ПВО обнаружила беспилотник над Белгородской областью Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Белгородской области была пресечена террористическая атака беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. При этом, в результате пострадавших и разрушений нет — подытожили в ведомстве.

В Белгородской области была пресечена террористическая атака беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. При этом, в результате пострадавших и разрушений нет — подытожили в ведомстве.