Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

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ПВО обнаружила беспилотник над Белгородской областью Фото:
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В Белгородской области была пресечена террористическая атака беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. При этом, в результате пострадавших и разрушений нет — подытожили в ведомстве.

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В Белгородской области была пресечена террористическая атака беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. При этом, в результате пострадавших и разрушений нет — подытожили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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