Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

ПВО обнаружила беспилотник над Белгородской областью
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В Белгородской области была пресечена террористическая атака беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. При этом, в результате пострадавших и разрушений нет — подытожили в ведомстве.
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