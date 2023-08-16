16 августа 2023

Семейная пара из Таиланда приехала в Тюмень, чтобы родить ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Акушерский стационар. Тюмень, акушерский стационар, роддом, перинатальный центр
Жительница Таиланда родила сына в тюменской больнице Фото:

Семейная пара из Таиланда приехала в Россию для того, чтобы родить ребенкоа в тюменском роддоме №3. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Роды состоялись 17 сентября 2022 года. В 2023 — м семья Никуленко вернулась в тюменский роддом для того, чтобы поблагодарить местных врачей.

«Александр Никуленко из Тавды Свердловской области познакомился с Синанарнг в Таиланде. Любовь с первого взгляда. Предложение руки и сердца. Свадьба по национальным тайским обычаям. Беременность. Было решено рожать в России. Выбор пал на родильный дом №3 в Тюмени. Девушке провели плановое кесарево сечение, оперировала главный врач роддома Ольга Братова», — указано в публикации Инфоцентра.

Там добавили, что год спустя семья Никуленко вернулась в Россию для того, чтобы встретить первый день рождения сына в тюменском роддоме, где он появился на свет. Пользуясь случаем, Александр и Синанарнг поблагодарили персонал медучреждения за успешно проведенную операцию по кесареву сечению, которая состоялась 17 августа 2022 года.

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Семейная пара из Таиланда приехала в Россию для того, чтобы родить ребенкоа в тюменском роддоме №3. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Роды состоялись 17 сентября 2022 года. В 2023 — м семья Никуленко вернулась в тюменский роддом для того, чтобы поблагодарить местных врачей. «Александр Никуленко из Тавды Свердловской области познакомился с Синанарнг в Таиланде. Любовь с первого взгляда. Предложение руки и сердца. Свадьба по национальным тайским обычаям. Беременность. Было решено рожать в России. Выбор пал на родильный дом №3 в Тюмени. Девушке провели плановое кесарево сечение, оперировала главный врач роддома Ольга Братова», — указано в публикации Инфоцентра. Там добавили, что год спустя семья Никуленко вернулась в Россию для того, чтобы встретить первый день рождения сына в тюменском роддоме, где он появился на свет. Пользуясь случаем, Александр и Синанарнг поблагодарили персонал медучреждения за успешно проведенную операцию по кесареву сечению, которая состоялась 17 августа 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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