Семейная пара из Таиланда приехала в Тюмень, чтобы родить ребенка

17 августа 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Жительница Таиланда родила сына в тюменской больнице Фото: Николай Бастриков © URA.RU Семейная пара из Таиланда приехала в Россию для того, чтобы родить ребенкоа в тюменском роддоме №3. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Роды состоялись 17 сентября 2022 года. В 2023 — м семья Никуленко вернулась в тюменский роддом для того, чтобы поблагодарить местных врачей. «Александр Никуленко из Тавды Свердловской области познакомился с Синанарнг в Таиланде. Любовь с первого взгляда. Предложение руки и сердца. Свадьба по национальным тайским обычаям. Беременность. Было решено рожать в России. Выбор пал на родильный дом №3 в Тюмени. Девушке провели плановое кесарево сечение, оперировала главный врач роддома Ольга Братова», — указано в публикации Инфоцентра. Там добавили, что год спустя семья Никуленко вернулась в Россию для того, чтобы встретить первый день рождения сына в тюменском роддоме, где он появился на свет. Пользуясь случаем, Александр и Синанарнг поблагодарили персонал медучреждения за успешно проведенную операцию по кесареву сечению, которая состоялась 17 августа 2022 года.

Семейная пара из Таиланда приехала в Россию для того, чтобы родить ребенкоа в тюменском роддоме №3. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Роды состоялись 17 сентября 2022 года. В 2023 — м семья Никуленко вернулась в тюменский роддом для того, чтобы поблагодарить местных врачей. «Александр Никуленко из Тавды Свердловской области познакомился с Синанарнг в Таиланде. Любовь с первого взгляда. Предложение руки и сердца. Свадьба по национальным тайским обычаям. Беременность. Было решено рожать в России. Выбор пал на родильный дом №3 в Тюмени. Девушке провели плановое кесарево сечение, оперировала главный врач роддома Ольга Братова», — указано в публикации Инфоцентра. Там добавили, что год спустя семья Никуленко вернулась в Россию для того, чтобы встретить первый день рождения сына в тюменском роддоме, где он появился на свет. Пользуясь случаем, Александр и Синанарнг поблагодарили персонал медучреждения за успешно проведенную операцию по кесареву сечению, которая состоялась 17 августа 2022 года.