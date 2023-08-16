В Екатеринбурге загорелась ледовая арена УГМК
В центре Екатеринбурга начался пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
«В 12:43 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Степана Разина. К месту для проверки информации следуют пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении.
По словам читателей агентства, на место происшествия приехали пожарные. «К моменту их прибытия дым из арены идти перестал», — отметил собеседник агентства.
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