16 августа 2023

В Екатеринбурге произошел пожар на ледовой арене УГМК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , мчс, пожарный рукав, пожарный
В Екатеринбурге загорелась ледовая арена УГМК Фото:

В центре Екатеринбурга начался пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«В 12:43 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Степана Разина. К месту для проверки информации следуют пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении.

По словам читателей агентства, на место происшествия приехали пожарные. «К моменту их прибытия дым из арены идти перестал», — отметил собеседник агентства.

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В центре Екатеринбурга начался пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «В 12:43 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Степана Разина. К месту для проверки информации следуют пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении. По словам читателей агентства, на место происшествия приехали пожарные. «К моменту их прибытия дым из арены идти перестал», — отметил собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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