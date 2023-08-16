16 августа 2023

В Челябинской области расстреляли медведя, лежащего на обочине

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Инцидент произошел 16 августа около 22.30 недалеко от Сатки (Челябинская область) Фото:

В Сатке (Челябинская область) двое мужчин выстрелили в медведя, который лежал на обочине возле леса. Очевидцы подозревают, что до этого животное сбили машиной. В минэкологии региона URA.RU подтвердили факт инцидента и заявили, что будут требовать возбуждения уголовного дела.

«Мы получили видео расстрела медведя, сбитого машиной. Собираем материалы, чтобы передать в полицию для возбуждения уголовного дела. Мало того, что стрельба на дороге запрещена, но и добивать медведя никто не имел права», — заявил URA.RU министр экологии региона Сергей Лихачев.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, проведут проверку по данному инциденту. Видео в минэкологии передало издание «74.ру». По рассказам очевидцев, все произошло 16 августа около 22.30.

«Увидел несколько машин вдоль обочины дороги, подумал, что нужна помощь, подошел. А там медведь лежит. Один из парней стал подходить к нему, а другой выстрелил в животное, видимо, опасаясь, что оно нападет», — сообщает издание.

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В Сатке (Челябинская область) двое мужчин выстрелили в медведя, который лежал на обочине возле леса. Очевидцы подозревают, что до этого животное сбили машиной. В минэкологии региона URA.RU подтвердили факт инцидента и заявили, что будут требовать возбуждения уголовного дела. «Мы получили видео расстрела медведя, сбитого машиной. Собираем материалы, чтобы передать в полицию для возбуждения уголовного дела. Мало того, что стрельба на дороге запрещена, но и добивать медведя никто не имел права», — заявил URA.RU министр экологии региона Сергей Лихачев. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, проведут проверку по данному инциденту. Видео в минэкологии передало издание «74.ру». По рассказам очевидцев, все произошло 16 августа около 22.30. «Увидел несколько машин вдоль обочины дороги, подумал, что нужна помощь, подошел. А там медведь лежит. Один из парней стал подходить к нему, а другой выстрелил в животное, видимо, опасаясь, что оно нападет», — сообщает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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