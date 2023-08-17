В правительстве пообещали вдвое повысить боевую мощь стратегических бомбардировщиков РФ

В текущем году боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС будет увеличена в два раза благодаря новым двигателям, производимым на предприятии «ОДК-Кузнецов» в Самаре. Об этом рассказал замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.
«В этом году по программе Ту-95МС благодаря „Кузнецову“ будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», — передает слова Бочарова «Интерфакс». Он также отметил, что выпущены глубоко модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М с новыми двигателями НК-32.02. Бочаров подчеркнул, что правительство РФ успешно осуществило долгосрочные программы, связанные с развитием двигателестроения.
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