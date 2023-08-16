16 августа 2023

В Кургане детям медики начнут ставить вакцину от свиного гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганскую область поступило 56 610 доз вакцины Фото:

Вырабатывать детский иммунитет в Кургане против свиного гриппа будут с помощью вакцины «Ультрикс Квадри». Информация об этом размещена на сайте Роспотребнадзора по Курганской области.

«В Курганскую область 15 августа поступили 56 610 доз вакцины „Ультрикс Квадри“ для иммунизации детского населения», — сообщается на сайте. Также уточняется, что дети заболевают гриппом чаще, чем взрослые из-за неразвитой окончательно иммунной системе.

Как отмечено на сайте, у детей первые три года отмечаются наиболее тяжелое течение и высокий риск развития осложнений в любые сроки от начала заболевания гриппом. Наибольшему риску подвержены дети, которые посещают коллективы — детские сады, школы, спортивные секции и прочее.

Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на отсутствие в медицинских учреждениях вакцины от кори. По данным медицинских специалистов, специального лечения от кори не существует, а предупреждать заболевания может только вакцина.

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Вырабатывать детский иммунитет в Кургане против свиного гриппа будут с помощью вакцины «Ультрикс Квадри». Информация об этом размещена на сайте Роспотребнадзора по Курганской области. «В Курганскую область 15 августа поступили 56 610 доз вакцины „Ультрикс Квадри“ для иммунизации детского населения», — сообщается на сайте. Также уточняется, что дети заболевают гриппом чаще, чем взрослые из-за неразвитой окончательно иммунной системе. Как отмечено на сайте, у детей первые три года отмечаются наиболее тяжелое течение и высокий риск развития осложнений в любые сроки от начала заболевания гриппом. Наибольшему риску подвержены дети, которые посещают коллективы — детские сады, школы, спортивные секции и прочее. Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на отсутствие в медицинских учреждениях вакцины от кори. По данным медицинских специалистов, специального лечения от кори не существует, а предупреждать заболевания может только вакцина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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