Как изменились предложения банков по вкладам после поднятия ключевой ставки ЦБ. Список

Сбербанк повысил ставку по рублевым вкладам до 12%

17 августа 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Изменение ключевой ставки повлияло на предложения банков по вкладам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сбербанк начинает повышение ставок по рублевым вкладам с 17 августа. Максимальная доходность достигнет 12% годовых, по информации пресс-службы банка. URA.RU собрало предложения по вкладам от других российских банков, чтобы проследить их изменение после решения Центробанка РФ о поднятии ключевой ставки до 12%. ВТБ объявил о повышении ставок по рублевым вкладам. С 17 августа, в зависимости от срока и типа вклада, доступна доходность до 11%. Для клиентов, переводящих пенсию в ВТБ, максимальная ставка составит 12%.

Ренессанс банк повысил ставку по онлайн рублевому вкладу до 10% с 15 августа.

Банк «Дом.РФ» с 15 августа увеличил ставку по вкладу-конструктору на 1-2,2 п. п., предоставляя максимальную ставку в размере 12,5% (12,7% для зарплатных клиентов). Ставка по накопительному счету также повышена на 2,2 п. п., достигая 10% (10,2% для зарплатных клиентов).

Газпромбанк и Альфа-банк также повышают ставки по вкладам и накопительным счетам. Однако, точные значения повышения ставок не сообщаются.

Почта банк планирует в ближайшем будущем повысить ставки до 12% годовых по краткосрочным вкладам и предложить новый накопительный счет с привлекательными условиями.

Банки «Открытие» и РНКБ планируют повысить ставки до 12% как для вкладов, так и для накопительных счетов. Изменения вступят в силу с 17 августа. Ранее стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку до 12% из-за падения рубля. Регулятор провел внеочередное заседание и обосновал решение необходимостью снижения инфляционных рисков. Эксперты и депутаты Госдумы высказались о решении ЦБ. Никто не считает его идеальным в текущей экономической ситуации. Экономист Валерий Корнеев прогнозирует, что Центробанк снизит ключевую ставку до 7% или даже 6% через несколько месяцев, примерно к октябрю-ноябрю. Он также предсказывает восстановление курса до уровня 80-85 рублей за доллар в этот период, передает Life .

Сбербанк начинает повышение ставок по рублевым вкладам с 17 августа. Максимальная доходность достигнет 12% годовых, по информации пресс-службы банка. URA.RU собрало предложения по вкладам от других российских банков, чтобы проследить их изменение после решения Центробанка РФ о поднятии ключевой ставки до 12%. Ранее стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку до 12% из-за падения рубля. Регулятор провел внеочередное заседание и обосновал решение необходимостью снижения инфляционных рисков. Эксперты и депутаты Госдумы высказались о решении ЦБ. Никто не считает его идеальным в текущей экономической ситуации. Экономист Валерий Корнеев прогнозирует, что Центробанк снизит ключевую ставку до 7% или даже 6% через несколько месяцев, примерно к октябрю-ноябрю. Он также предсказывает восстановление курса до уровня 80-85 рублей за доллар в этот период, передает Life.