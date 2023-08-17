В центре защиты населения опровергли слухи о провокации на Курской АЭС

17 августа 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Украинские telegram-каналы распространили фейк о подготовке техногенной катастрофы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о готовящейся провокации на АЭС в Курской области является недостоверной. Об этом URA.RU заявили в центре обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области (ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области»). Ряд украинских СМИ опубликовал сообщение, в котором говорится, что Россия якобы собирается устроить техногенную катастрофу на Курской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. В ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» заявили, что эти сообщения направлены на дезинформацию населения. «Украинские telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации „избранной“ части населения, ссылаясь на „План эвакуационных мероприятий Курской области“. Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на „План эвакуационных мероприятий“ является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП», — сообщили в центре.

Информация о готовящейся провокации на АЭС в Курской области является недостоверной. Об этом URA.RU заявили в центре обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области (ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области»). Ряд украинских СМИ опубликовал сообщение, в котором говорится, что Россия якобы собирается устроить техногенную катастрофу на Курской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. В ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» заявили, что эти сообщения направлены на дезинформацию населения. «Украинские telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации „избранной“ части населения, ссылаясь на „План эвакуационных мероприятий Курской области“. Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на „План эвакуационных мероприятий“ является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП», — сообщили в центре.