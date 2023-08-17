В центре защиты населения опровергли слухи о провокации на Курской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Украинские telegram-каналы распространили фейк о подготовке техногенной катастрофы Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о готовящейся провокации на АЭС в Курской области является недостоверной. Об этом URA.RU заявили в центре обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области (ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области»).

Ряд украинских СМИ опубликовал сообщение, в котором говорится, что Россия якобы собирается устроить техногенную катастрофу на Курской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

В ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» заявили, что эти сообщения направлены на дезинформацию населения. «Украинские telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации „избранной“ части населения, ссылаясь на „План эвакуационных мероприятий Курской области“. Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на „План эвакуационных мероприятий“ является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП», — сообщили в центре.

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Информация о готовящейся провокации на АЭС в Курской области является недостоверной. Об этом URA.RU заявили в центре обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области (ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области»). Ряд украинских СМИ опубликовал сообщение, в котором говорится, что Россия якобы собирается устроить техногенную катастрофу на Курской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. В ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» заявили, что эти сообщения направлены на дезинформацию населения. «Украинские telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации „избранной“ части населения, ссылаясь на „План эвакуационных мероприятий Курской области“. Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на „План эвакуационных мероприятий“ является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП», — сообщили в центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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