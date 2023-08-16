Скандального свердловского депутата-похоронщика лишают полномочий

Прокуратура потребовала лишить полномочий депутата Арамильской думы Сурина

17 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Полномочия с депутата Сурина могут снять досрочно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутата думы Арамильского городского округа Дмитрия Сурина могут лишить полномочий. С требованием об их прекращении выступила Сысертская межрайонная прокуратура после проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Документы ведомства имеются в распоряжении редакции. «Прошу прекратить полномочия депутата Думы Арамильского городского округа седьмого созыва Сурина Дмитрия Валерьевича с момента вступления решения суда в законную силу», — говорится в исковом заявлении за подписью межрайонного сысертского прокурора Игоря Абрамова. Этот документ передан в суд Сысерти. Также в заявлении прокурор потребовал признать незаконным бездействие арамильской думы, которая не рассмотрела вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Сурина. Заседание суда по делу депутата пока не состоялось. Дмитрий Сурин прославился на всю страну несколько лет назад, когда устроил пьяный дебош в местной больнице. Тогда он вступил в конфликт с сотрудником ритуальной фирмы «Доверие», который приехал забрать покойного после звонка его семьи. По некоторой информации, депутат, на родственнице которого записана ритуальная контора «Обряд», кричал: «Все покойники — мои!». Он избил конкурента, эта история даже попала на федеральные ток-шоу. В ноябре прошлого года Сурин зарегистрировал в качестве индивидуального предпринимателя уже себя. Основным видом деятельности он избрал «Организацию похорон и представление связанных с ними услуг». За комментарием корреспондент обратился к самому Дмитрию Сурину. Он пояснил, что иск прокуратуры связан с тем, что он подал неверную информацию о своих доходах. «Изначально подал неполную информацию, потом, когда прокуратура запросила, я подал полную. Речь идет о ритуальной фирме „Обряд“, которая записана на моей маме, а я работаю по доверенности. У меня открыто еще ритуальное ИП, но через него никаких доходов не проходило», — объяснил Сурин. Он добавил, что депутатские полномочия у него должны истечь через три года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата думы Арамильского городского округа Дмитрия Сурина могут лишить полномочий. С требованием об их прекращении выступила Сысертская межрайонная прокуратура после проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Документы ведомства имеются в распоряжении редакции. «Прошу прекратить полномочия депутата Думы Арамильского городского округа седьмого созыва Сурина Дмитрия Валерьевича с момента вступления решения суда в законную силу», — говорится в исковом заявлении за подписью межрайонного сысертского прокурора Игоря Абрамова. Этот документ передан в суд Сысерти. Также в заявлении прокурор потребовал признать незаконным бездействие арамильской думы, которая не рассмотрела вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Сурина. Заседание суда по делу депутата пока не состоялось. Дмитрий Сурин прославился на всю страну несколько лет назад, когда устроил пьяный дебош в местной больнице. Тогда он вступил в конфликт с сотрудником ритуальной фирмы «Доверие», который приехал забрать покойного после звонка его семьи. По некоторой информации, депутат, на родственнице которого записана ритуальная контора «Обряд», кричал: «Все покойники — мои!». Он избил конкурента, эта история даже попала на федеральные ток-шоу. В ноябре прошлого года Сурин зарегистрировал в качестве индивидуального предпринимателя уже себя. Основным видом деятельности он избрал «Организацию похорон и представление связанных с ними услуг». За комментарием корреспондент обратился к самому Дмитрию Сурину. Он пояснил, что иск прокуратуры связан с тем, что он подал неверную информацию о своих доходах. «Изначально подал неполную информацию, потом, когда прокуратура запросила, я подал полную. Речь идет о ритуальной фирме „Обряд“, которая записана на моей маме, а я работаю по доверенности. У меня открыто еще ритуальное ИП, но через него никаких доходов не проходило», — объяснил Сурин. Он добавил, что депутатские полномочия у него должны истечь через три года.