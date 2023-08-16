16 августа 2023

Тюменка, собиравшая деньги на свой бизнес, смогла избежать банкротства

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятирублевая купюра. Екатеринбург, наличка, пять рублей, наличные деньги, пятирублевая купюра
Девушка смогла собрать необходимую сумму и избежать закрытия своей кофейни Фото:

Маргарита Лебедева, предприниматель из Тюмени, объявившая сбор на поддержку своего бизнеса, сумела собрать необходимую сумму в полтора миллиона рублей, чтобы сохранить свою кофейню. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Мы готовы объявить итоги сбора. Нам нужно было собрать полтора миллиона рублей, чтобы помочь „Аиде“ (название кофейни — прим. ред.). Мы собрали 1 618 843 рубля. „Аида“ будет жить!» — рассказала девушка в своих соцсетях.

Итоговая сумма сборов превысила изначальную более чем на сто тысяч рублей. Получить оперативный комментарий от Маргариты Лебедевой на момент публикации не удалось.

Ранее агентство сообщало о том, что предприниматель из Тюмени Маргарита Лебедева просила горожан скинуться, чтобы не закрывать свой бизнес — концептуальную кофейню «Аида». Сбор средств она организовала в своих соцсетях и на специальном сайте.

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Маргарита Лебедева, предприниматель из Тюмени, объявившая сбор на поддержку своего бизнеса, сумела собрать необходимую сумму в полтора миллиона рублей, чтобы сохранить свою кофейню. Об этом она сообщила в соцсетях. «Мы готовы объявить итоги сбора. Нам нужно было собрать полтора миллиона рублей, чтобы помочь „Аиде“ (название кофейни — прим. ред.). Мы собрали 1 618 843 рубля. „Аида“ будет жить!» — рассказала девушка в своих соцсетях. Итоговая сумма сборов превысила изначальную более чем на сто тысяч рублей. Получить оперативный комментарий от Маргариты Лебедевой на момент публикации не удалось. Ранее агентство сообщало о том, что предприниматель из Тюмени Маргарита Лебедева просила горожан скинуться, чтобы не закрывать свой бизнес — концептуальную кофейню «Аида». Сбор средств она организовала в своих соцсетях и на специальном сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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