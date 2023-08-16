Тюменка, собиравшая деньги на свой бизнес, смогла избежать банкротства

Маргарита Лебедева, предприниматель из Тюмени, объявившая сбор на поддержку своего бизнеса, сумела собрать необходимую сумму в полтора миллиона рублей, чтобы сохранить свою кофейню. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Мы готовы объявить итоги сбора. Нам нужно было собрать полтора миллиона рублей, чтобы помочь „Аиде“ (название кофейни — прим. ред.). Мы собрали 1 618 843 рубля. „Аида“ будет жить!» — рассказала девушка в своих соцсетях.
Итоговая сумма сборов превысила изначальную более чем на сто тысяч рублей. Получить оперативный комментарий от Маргариты Лебедевой на момент публикации не удалось.
Ранее агентство сообщало о том, что предприниматель из Тюмени Маргарита Лебедева просила горожан скинуться, чтобы не закрывать свой бизнес — концептуальную кофейню «Аида». Сбор средств она организовала в своих соцсетях и на специальном сайте.
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