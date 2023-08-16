Челябинский пиарщик трех губернаторов выступил с обращением к СМИ перед приговором

Бывший сахалинский вице-губернатор Федечкин заявил о своей невиновности

17 августа 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Федечкин категорически отвергает все обвинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший сахалинский вице-губернатор, экс-пиарщик трех уральских губернаторов Дмитрий Федечкин, обвиняемый в махинациях с бюджетными средствами, выступил со спецобращением к СМИ. Он прокомментировал свое уголовное дело и назвал срок, который запросило для него гособвинение — семь лет колонии общего режима. «Гособвинение запросило для меня семь лет тюрьмы по уголовному делу, которое неспешно идет уже третий год. В моем деле — три эпизода, связанные с внебюджетными средствами. Два проходят по статье 160, „Растрата“, третий — по статье „Мошенничество“. Никакой моей личной материальной заинтересованности не было, ничего себе в карман я не положил и даже не собирался», — заявил Федечкин на видео в своем личном telegram-канале. Как уточнил Федечкин, первые два эпизода — это проведение корпоративных мероприятий ИД «Губернские ведомости» в Южно-Сахалинске. Речь идет о периоде, когда он руководил холдингом. Федечкин уверяет, что никаких бюджетных денег не использовалось. Ему же вменяется растрата именно бюджета. Также он опроверг обвинения в мошенничестве и заявил, что никогда не нарушал закона. Федечкин попросил СМИ пока не обращаться к нему за комментариями. Он уже выступил с последним словом на суде, приговор будет озвучен осенью. Уроженец Миасса Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати челябинского правительства при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в 2015 году стал пресс-секретарем челябинского губернатора Бориса Дубровского. После смены власти в регионе ушел в отставку и переехал на Сахалин, где возглавил «Губернские ведомости», а потом получил пост вице-губернатора. 26 мая 2021 года в ИД «Губернские ведомости» прошли обыски. Против Федечкина возбудили уголовное дело, и он ушел в отставку. Некоторое время он провел в СИЗО, а потом его отпустили из-под стражи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший сахалинский вице-губернатор, экс-пиарщик трех уральских губернаторов Дмитрий Федечкин, обвиняемый в махинациях с бюджетными средствами, выступил со спецобращением к СМИ. Он прокомментировал свое уголовное дело и назвал срок, который запросило для него гособвинение — семь лет колонии общего режима. «Гособвинение запросило для меня семь лет тюрьмы по уголовному делу, которое неспешно идет уже третий год. В моем деле — три эпизода, связанные с внебюджетными средствами. Два проходят по статье 160, „Растрата“, третий — по статье „Мошенничество“. Никакой моей личной материальной заинтересованности не было, ничего себе в карман я не положил и даже не собирался», — заявил Федечкин на видео в своем личном telegram-канале. Как уточнил Федечкин, первые два эпизода — это проведение корпоративных мероприятий ИД «Губернские ведомости» в Южно-Сахалинске. Речь идет о периоде, когда он руководил холдингом. Федечкин уверяет, что никаких бюджетных денег не использовалось. Ему же вменяется растрата именно бюджета. Также он опроверг обвинения в мошенничестве и заявил, что никогда не нарушал закона. Федечкин попросил СМИ пока не обращаться к нему за комментариями. Он уже выступил с последним словом на суде, приговор будет озвучен осенью. Уроженец Миасса Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати челябинского правительства при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в 2015 году стал пресс-секретарем челябинского губернатора Бориса Дубровского. После смены власти в регионе ушел в отставку и переехал на Сахалин, где возглавил «Губернские ведомости», а потом получил пост вице-губернатора. 26 мая 2021 года в ИД «Губернские ведомости» прошли обыски. Против Федечкина возбудили уголовное дело, и он ушел в отставку. Некоторое время он провел в СИЗО, а потом его отпустили из-под стражи.