Боевиков «Азова»* вернули в зону боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, ВСУ, stock
Бойцы «Азова» готовятся вернутся в зону боевых действий, заявил Николай Уршалович Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) успешно восстановились и вернулись в зону боевых действий. Об этом рассказал представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

«Бойцы „Азова“ готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — передает слова Уршаловича «Страна.ua». Уршалович уточнил, что бригада специального назначения в настоящее время удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества, что находится северо-западнее Лисичанска.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) успешно восстановились и вернулись в зону боевых действий. Об этом рассказал представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович. «Бойцы „Азова“ готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — передает слова Уршаловича «Страна.ua». Уршалович уточнил, что бригада специального назначения в настоящее время удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества, что находится северо-западнее Лисичанска. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...