Боевиков «Азова»* вернули в зону боевых действий

Бойцы «Азова» готовятся вернутся в зону боевых действий, заявил Николай Уршалович
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) успешно восстановились и вернулись в зону боевых действий. Об этом рассказал представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.
«Бойцы „Азова“ готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — передает слова Уршаловича «Страна.ua». Уршалович уточнил, что бригада специального назначения в настоящее время удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества, что находится северо-западнее Лисичанска.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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