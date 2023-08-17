Штурмовые отряды ВС РФ провели наступление в ДНР

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Положение ВС РФ по переднему краю линии фронта в ДНР улучшилось, отметили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские штурмовые отряды улучшили свое положение в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.

«В ДНР штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю», — сообщили в пресс-службе telegram-канала Минобороны РФ. Отмечается, что в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка были отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Российские штурмовые отряды улучшили свое положение в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «В ДНР штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю», — сообщили в пресс-службе telegram-канала Минобороны РФ. Отмечается, что в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка были отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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