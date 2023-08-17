Штурмовые отряды ВС РФ провели наступление в ДНР

17 августа 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Положение ВС РФ по переднему краю линии фронта в ДНР улучшилось, отметили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские штурмовые отряды улучшили свое положение в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «В ДНР штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю», — сообщили в пресс-службе telegram-канала Минобороны РФ. Отмечается, что в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка были отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские штурмовые отряды улучшили свое положение в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «В ДНР штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю», — сообщили в пресс-службе telegram-канала Минобороны РФ. Отмечается, что в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка были отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).