Штурмовые отряды ВС РФ провели наступление в ДНР

Положение ВС РФ по переднему краю линии фронта в ДНР улучшилось, отметили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские штурмовые отряды улучшили свое положение в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.
«В ДНР штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю», — сообщили в пресс-службе
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