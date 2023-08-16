Кандидат в мэры Перми Золотарев требует дельфинарий и денег для депутатов

Кандидат в главы Перми, рабочий ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев считает, что в рамках программы развития города необходимо построить дельфинарий. Здесь можно будет лечить детей ультразвуком, а рост детской заболеваемости, по его мнению, является одной из основных проблем перми.
«[Золотарев в своей программе требует] введения системы раннего сканирования для снижения количества болезней у новорожденных детей, дельфинарий для лечения детей дельфиньим ультразвуком. И неожиданно — оплату времени в пути на работу для депутатов, час в дороге оплачивать как час рабочего времени», — передает 59.ru в своем telegram-канале.
Золотарев уверен, что дети болеют из-за вмешательств Америки, которая хочет уничтожить нашу страну. Своей заслугой рабочий «Уралбумаги» считает рост зарплат у коллег — в чем именно выразилась его роль в этом, не поясняет. В конкурсе по отбору главы Перми участвуют 14 человек.
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