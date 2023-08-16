16 августа 2023

Кандидат в мэры Перми Золотарев требует дельфинарий и денег для депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, правительство, дума, администрация, решение вопроса
В конкурсе по отбору мэра Перми участвуют 14 человек Фото:

Кандидат в главы Перми, рабочий ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев считает, что в рамках программы развития города необходимо построить дельфинарий. Здесь можно будет лечить детей ультразвуком, а рост детской заболеваемости, по его мнению, является одной из основных проблем перми.

«[Золотарев в своей программе требует] введения системы раннего сканирования для снижения количества болезней у новорожденных детей, дельфинарий для лечения детей дельфиньим ультразвуком. И неожиданно — оплату времени в пути на работу для депутатов, час в дороге оплачивать как час рабочего времени», — передает 59.ru в своем telegram-канале.

Золотарев уверен, что дети болеют из-за вмешательств Америки, которая хочет уничтожить нашу страну. Своей заслугой рабочий «Уралбумаги» считает рост зарплат у коллег — в чем именно выразилась его роль в этом, не поясняет. В конкурсе по отбору главы Перми участвуют 14 человек.

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Кандидат в главы Перми, рабочий ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев считает, что в рамках программы развития города необходимо построить дельфинарий. Здесь можно будет лечить детей ультразвуком, а рост детской заболеваемости, по его мнению, является одной из основных проблем перми. «[Золотарев в своей программе требует] введения системы раннего сканирования для снижения количества болезней у новорожденных детей, дельфинарий для лечения детей дельфиньим ультразвуком. И неожиданно — оплату времени в пути на работу для депутатов, час в дороге оплачивать как час рабочего времени», — передает 59.ru в своем telegram-канале. Золотарев уверен, что дети болеют из-за вмешательств Америки, которая хочет уничтожить нашу страну. Своей заслугой рабочий «Уралбумаги» считает рост зарплат у коллег — в чем именно выразилась его роль в этом, не поясняет. В конкурсе по отбору главы Перми участвуют 14 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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