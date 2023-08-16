Кандидат в мэры Перми Золотарев требует дельфинарий и денег для депутатов

17 августа 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

В конкурсе по отбору мэра Перми участвуют 14 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU Кандидат в главы Перми, рабочий ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев считает, что в рамках программы развития города необходимо построить дельфинарий. Здесь можно будет лечить детей ультразвуком, а рост детской заболеваемости, по его мнению, является одной из основных проблем перми. «[Золотарев в своей программе требует] введения системы раннего сканирования для снижения количества болезней у новорожденных детей, дельфинарий для лечения детей дельфиньим ультразвуком. И неожиданно — оплату времени в пути на работу для депутатов, час в дороге оплачивать как час рабочего времени», — передает 59.ru в своем telegram-канале. Золотарев уверен, что дети болеют из-за вмешательств Америки, которая хочет уничтожить нашу страну. Своей заслугой рабочий «Уралбумаги» считает рост зарплат у коллег — в чем именно выразилась его роль в этом, не поясняет. В конкурсе по отбору главы Перми участвуют 14 человек.

Кандидат в главы Перми, рабочий ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев считает, что в рамках программы развития города необходимо построить дельфинарий. Здесь можно будет лечить детей ультразвуком, а рост детской заболеваемости, по его мнению, является одной из основных проблем перми. «[Золотарев в своей программе требует] введения системы раннего сканирования для снижения количества болезней у новорожденных детей, дельфинарий для лечения детей дельфиньим ультразвуком. И неожиданно — оплату времени в пути на работу для депутатов, час в дороге оплачивать как час рабочего времени», — передает 59.ru в своем telegram-канале. Золотарев уверен, что дети болеют из-за вмешательств Америки, которая хочет уничтожить нашу страну. Своей заслугой рабочий «Уралбумаги» считает рост зарплат у коллег — в чем именно выразилась его роль в этом, не поясняет. В конкурсе по отбору главы Перми участвуют 14 человек.