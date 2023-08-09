Один из претендентов на пост мэра Перми выбыл из конкурса

Комиссия по отбору главы Перми отказала в участии в конкурсе директору компании «Желтранс» Александру Семакину. Он не предоставил справку об отсутствии судимости, а это обязательный документ. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах города.
«Семакин не принес справку об отсутствии судимости. И потому в конкурсе участвовать не сможет», — сообщил источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Пермской городской думы. На момент публикации ответ не был получен.
В конкурсе отбору мэра Перми участвовало 15 человек. Среди них — министр экономразвития Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, охранник банка Евгений Рожков, сотрудник департамента транспорта мэрии Перми Александр Синявский, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Пермского края Анна Баранова, блогерша-сексолог Ирина Боровик, градозащитник Денис Галицкий и ряд других. Конкурс пройдет 17 августа.
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