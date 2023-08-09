09 августа 2023

Один из претендентов на пост мэра Перми выбыл из конкурса

Директор компании «Желтранс» Александр Семакин выбыл из конкурса по отбору мэра Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор компании «Желтранс» не предоставил справку об отсутствии судимости Фото:

Комиссия по отбору главы Перми отказала в участии в конкурсе директору компании «Желтранс» Александру Семакину. Он не предоставил справку об отсутствии судимости, а это обязательный документ. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах города.

«Семакин не принес справку об отсутствии судимости. И потому в конкурсе участвовать не сможет», — сообщил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Пермской городской думы. На момент публикации ответ не был получен.

В конкурсе отбору мэра Перми участвовало 15 человек. Среди них — министр экономразвития Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, охранник банка Евгений Рожков, сотрудник департамента транспорта мэрии Перми Александр Синявский, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Пермского края Анна Баранова, блогерша-сексолог Ирина Боровик, градозащитник Денис Галицкий и ряд других. Конкурс пройдет 17 августа.

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Комиссия по отбору главы Перми отказала в участии в конкурсе директору компании «Желтранс» Александру Семакину. Он не предоставил справку об отсутствии судимости, а это обязательный документ. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах города. «Семакин не принес справку об отсутствии судимости. И потому в конкурсе участвовать не сможет», — сообщил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Пермской городской думы. На момент публикации ответ не был получен. В конкурсе отбору мэра Перми участвовало 15 человек. Среди них — министр экономразвития Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, охранник банка Евгений Рожков, сотрудник департамента транспорта мэрии Перми Александр Синявский, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Пермского края Анна Баранова, блогерша-сексолог Ирина Боровик, градозащитник Денис Галицкий и ряд других. Конкурс пройдет 17 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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