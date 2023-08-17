В России представили отечественный смартфон Р-ФОН. Фото

17 августа 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Производители обещают, что смартфон будет стоить до 40 тысяч рублей Фото: Московец Илья © URA.RU Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков опубликовал фотографии с распаковки российского телефона Р-ФОН. Отмечается, что его операционная система «РОСА мобайл» была создана на базе Linux. «Все возможности ОС и интерфейс держатся в секрете до анонса! Выход „РОСА мобайл“ на потребительский рынок запланирован на 2024 года», — написал Владимир Зыков в своем telegram-канале. Отмечается, что работники корпоративного сектора и госзаказчики смогут купить смартфон на операционной системе «РОСА мобайл» в 2023 году. «РОСА мобайл» создана на базе Linux. Диагональ дисплея будет 6,7 дюйма. Объем оперативной памяти — 8 гб, а встроенной — 128 гб. У смартфона три тыльных камеры, одна из них получила матрицу с разрешением в 50 Мп. Производитель отмечает, что емкость аккумулятора — 5000 мАч. Также смартфон оборудован датчиком отпечатка пальца и слотом под две сим-карты. Снизу у Р-ФОНа находится разъем для подключения наушников. Смартфон контролируется при помощи процессора MediaTek Helio G99. Ранее глава компании-разработчика НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий в разговоре с РБК отмечал, что смартфон будет стоить до 40 тысяч рублей. Его интерфейс похож на Android и iOS. Фото: telegram-канал «Зыков — АППСИМ» / https://t.me/appsimru/45 Фото: telegram-канал «Зыков — АППСИМ» / https://t.me/appsimru/45 Фото: telegram-канал «Зыков — АППСИМ» / https://t.me/appsimru/45 Фото: telegram-канал «Зыков — АППСИМ» / https://t.me/appsimru/45

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков опубликовал фотографии с распаковки российского телефона Р-ФОН. Отмечается, что его операционная система «РОСА мобайл» была создана на базе Linux. «Все возможности ОС и интерфейс держатся в секрете до анонса! Выход „РОСА мобайл“ на потребительский рынок запланирован на 2024 года», — написал Владимир Зыков в своем telegram-канале. Отмечается, что работники корпоративного сектора и госзаказчики смогут купить смартфон на операционной системе «РОСА мобайл» в 2023 году. «РОСА мобайл» создана на базе Linux. Диагональ дисплея будет 6,7 дюйма. Объем оперативной памяти — 8 гб, а встроенной — 128 гб. У смартфона три тыльных камеры, одна из них получила матрицу с разрешением в 50 Мп. Производитель отмечает, что емкость аккумулятора — 5000 мАч. Также смартфон оборудован датчиком отпечатка пальца и слотом под две сим-карты. Снизу у Р-ФОНа находится разъем для подключения наушников. Смартфон контролируется при помощи процессора MediaTek Helio G99. Ранее глава компании-разработчика НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий в разговоре с РБК отмечал, что смартфон будет стоить до 40 тысяч рублей. Его интерфейс похож на Android и iOS.