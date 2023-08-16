Тюменские археологи нашли средневековый городище. Фото

17 августа 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

О городище стало известно благодаря краеведам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Возле деревни Черная речка в Тюменском районе начали раскопки татарского городища эпохи позднего Средневековья. Как рассказала корреспонденту URA.RU археолог Светлана Берлина из Тюменского научного центра, столь большое поселение можно изучать следующие 10 лет. «Мы просто ахнули, когда пришли весной для осмотра, потому что очень большие, мощные фортификации. Из архивных материалов и по размерам фортификаций было ясно, что это городище позднего Средневековья. Таких памятников археологических на нашей территории не так много», — объяснила Берлина. По ее словам, городище своим размером схоже с другими важными объектами региона. «Его можно поставить в один ряд с такими знаменитыми объектами археологии, как городища Искер или Кучум-гора. Они были ставками местных правителей. Возможно, чуть поменьше городища Чинги-Тура, которая была столицей Тюменского ханства», — сравнивает археолог. Исследователи предполагают, что в этих местах около 500 лет назад жили предки современных татар. Во время раскопок они нашли различные инструменты, кости, посуду, керамику. Кроме этого обнаружили уголь, благодаря которому удастся установить дату, когда здесь поселились люди. При этом Берлина рассказала, что городище уже было открыто и поставлено на охрану в 1994 году. Нашли его благодаря местным краеведам. Они обратили внимание на записки Ивана Словцова и дочери купца Панфилова, в которых упоминалось городище возле современного села Мичурино и Черная речка. Раскопки велись лишь на небольшой территории поселения и, как отметила археолог, изучить настолько большое для того времени городище быстро не получится. По ее словам, в исследовании объекта можно провести следующие 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возле деревни Черная речка в Тюменском районе начали раскопки татарского городища эпохи позднего Средневековья. Как рассказала корреспонденту URA.RU археолог Светлана Берлина из Тюменского научного центра, столь большое поселение можно изучать следующие 10 лет. «Мы просто ахнули, когда пришли весной для осмотра, потому что очень большие, мощные фортификации. Из архивных материалов и по размерам фортификаций было ясно, что это городище позднего Средневековья. Таких памятников археологических на нашей территории не так много», — объяснила Берлина. По ее словам, городище своим размером схоже с другими важными объектами региона. «Его можно поставить в один ряд с такими знаменитыми объектами археологии, как городища Искер или Кучум-гора. Они были ставками местных правителей. Возможно, чуть поменьше городища Чинги-Тура, которая была столицей Тюменского ханства», — сравнивает археолог. Исследователи предполагают, что в этих местах около 500 лет назад жили предки современных татар. Во время раскопок они нашли различные инструменты, кости, посуду, керамику. Кроме этого обнаружили уголь, благодаря которому удастся установить дату, когда здесь поселились люди. При этом Берлина рассказала, что городище уже было открыто и поставлено на охрану в 1994 году. Нашли его благодаря местным краеведам. Они обратили внимание на записки Ивана Словцова и дочери купца Панфилова, в которых упоминалось городище возле современного села Мичурино и Черная речка. Раскопки велись лишь на небольшой территории поселения и, как отметила археолог, изучить настолько большое для того времени городище быстро не получится. По ее словам, в исследовании объекта можно провести следующие 10 лет.