16 августа 2023

В тюменском УФСИН острый дефицит кадров в одной из колоний

В Тюменской области женской колонии ИК-13 не хватает десятков сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Женской колонии в Тобольске нужны надзиратели, медики и даже кинолог Фото:

В женскую исправительную колонию в Тюменской области требуется более 20 сотрудников — от надзирателей до медиков. Вакансии в тобольскую ИК-13 размещены на портале «Работа в России».

«Вакансии ИК-13 УФСИН России по Тюменской области. Требуются надзиратели, фельдшер, юрисконсульт, стоматолог, водитель, инспекторы охраны, кинолог, гинеколог», — говорится в вакансиях на федеральном портале по поиску работы.

В целом в учреждение УФСИН требуется 22 человека. Предлагаемые зарплаты — от 17 до 50 тысяч рублей. Работать предстоит на базе женской исправительной колонии общего режима в Тобольске. Она рассчитана на 403 заключенных.

Ранее в тюменском УФСИН объяснили дефицит кадров, который наблюдается в структуре. По данным силовиков, основная причина в том, что сотрудники уходят на пенсию.

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В женскую исправительную колонию в Тюменской области требуется более 20 сотрудников — от надзирателей до медиков. Вакансии в тобольскую ИК-13 размещены на портале «Работа в России». «Вакансии ИК-13 УФСИН России по Тюменской области. Требуются надзиратели, фельдшер, юрисконсульт, стоматолог, водитель, инспекторы охраны, кинолог, гинеколог», — говорится в вакансиях на федеральном портале по поиску работы. В целом в учреждение УФСИН требуется 22 человека. Предлагаемые зарплаты — от 17 до 50 тысяч рублей. Работать предстоит на базе женской исправительной колонии общего режима в Тобольске. Она рассчитана на 403 заключенных. Ранее в тюменском УФСИН объяснили дефицит кадров, который наблюдается в структуре. По данным силовиков, основная причина в том, что сотрудники уходят на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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