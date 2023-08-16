В тюменском УФСИН острый дефицит кадров в одной из колоний

В Тюменской области женской колонии ИК-13 не хватает десятков сотрудников

17 августа 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Женской колонии в Тобольске нужны надзиратели, медики и даже кинолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В женскую исправительную колонию в Тюменской области требуется более 20 сотрудников — от надзирателей до медиков. Вакансии в тобольскую ИК-13 размещены на портале «Работа в России». «Вакансии ИК-13 УФСИН России по Тюменской области. Требуются надзиратели, фельдшер, юрисконсульт, стоматолог, водитель, инспекторы охраны, кинолог, гинеколог», — говорится в вакансиях на федеральном портале по поиску работы. В целом в учреждение УФСИН требуется 22 человека. Предлагаемые зарплаты — от 17 до 50 тысяч рублей. Работать предстоит на базе женской исправительной колонии общего режима в Тобольске. Она рассчитана на 403 заключенных. Ранее в тюменском УФСИН объяснили дефицит кадров, который наблюдается в структуре. По данным силовиков, основная причина в том, что сотрудники уходят на пенсию.

В женскую исправительную колонию в Тюменской области требуется более 20 сотрудников — от надзирателей до медиков. Вакансии в тобольскую ИК-13 размещены на портале «Работа в России». «Вакансии ИК-13 УФСИН России по Тюменской области. Требуются надзиратели, фельдшер, юрисконсульт, стоматолог, водитель, инспекторы охраны, кинолог, гинеколог», — говорится в вакансиях на федеральном портале по поиску работы. В целом в учреждение УФСИН требуется 22 человека. Предлагаемые зарплаты — от 17 до 50 тысяч рублей. Работать предстоит на базе женской исправительной колонии общего режима в Тобольске. Она рассчитана на 403 заключенных. Ранее в тюменском УФСИН объяснили дефицит кадров, который наблюдается в структуре. По данным силовиков, основная причина в том, что сотрудники уходят на пенсию.