Путин дал старт движению по третьему Московскому центральному диаметру

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин присутствовал на открытии движения по МЦД-3 Фото:

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт движению по третьему московскому центральному диаметру (МЦД-3). Маршрут проходит через Зеленоград и Раменское.

«Разрешаю», — скомандовал Путин, после его слов по маршруту отправились два состава. Прямой эфир запуска движения по МЦД-3 вел телеканал «Россия 24». На открытии также присутствовали Сергей Собянин и Андрей Воробьев.

Протяженность МЦД-3 составляет 85 километров. Воробьев отметил, что в районах, где будет проходить МЦД-3 проживает около одного миллиона человек, передает RT.

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Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт движению по третьему московскому центральному диаметру (МЦД-3). Маршрут проходит через Зеленоград и Раменское. «Разрешаю», — скомандовал Путин, после его слов по маршруту отправились два состава. Прямой эфир запуска движения по МЦД-3 вел телеканал «Россия 24». На открытии также присутствовали Сергей Собянин и Андрей Воробьев. Протяженность МЦД-3 составляет 85 километров. Воробьев отметил, что в районах, где будет проходить МЦД-3 проживает около одного миллиона человек, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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