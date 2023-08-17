Путин дал старт движению по третьему Московскому центральному диаметру

Владимир Путин присутствовал на открытии движения по МЦД-3
Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт движению по третьему московскому центральному диаметру (МЦД-3). Маршрут проходит через Зеленоград и Раменское.
«Разрешаю», — скомандовал Путин, после его слов по маршруту отправились два состава. Прямой эфир запуска движения по МЦД-3 вел телеканал «Россия 24». На открытии также присутствовали Сергей Собянин и Андрей Воробьев.
Протяженность МЦД-3 составляет 85 километров. Воробьев отметил, что в районах, где будет проходить МЦД-3 проживает около одного миллиона человек, передает RT.
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