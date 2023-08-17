Пермякам рассказали, почему опасно занижать стоимость квартиры

Пермский юрист Жихарева: занижать стоимость квартиры опасно и незаконно

17 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Юристы советуют отказаться от сделки, если покупатель не прописывает в договоре полную цену квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Пермского края не рекомендуют покупать квартиру, если хозяин хочет в договоре указать только часть суммы сделки. Впоследствии покупатель может потерять крупную сумму денег, рассказала URA.RU пермский юрист Екатерина Жихарева. «В сделках с недвижимостью есть схема, когда часть суммы прописывают в договоре купли-продажи, а всю стоимость — в дополнительном соглашении к договору. Обычно это делают инвесторы, которые не хотят платить налоги с продажи недвижимости. Для покупателя это опасно. В случае банкротства продавца, квартиру у покупателя могут изъять, и вернуть только часть суммы, которая указана в договоре», — отметила Жихарева корреспонденту агентства. Например, квартира стоит семь млн рублей. В договоре прописывают пять млн рублей, а еще два млн покупатель платит наличными. Затем продавец объявляет себя банкротом, и у покупателя забирают квартиру. Но в дальнейшем покупатель может рассчитывать только на возврат пять млн рублей, которые были указаны в договоре, отмечает юрист. С другой стороны, специалисты не видят проблем в занижении стоимости квартир. «В дополнительном соглашении к договору указывается реальная стоимость недвижимости. В Росреестре регистрируется только сам договор без приложений. Но в дальнейшем дополнительное соглашение можно также предъявить в суде. Вопрос не в том занижена или завышена цена квартиры, а в квалификации специалиста, который оформляет сделку. Необходимо обращаться не только к риелторам, но и к юристам», — отметила пермский юрист Полина Сунцева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Пермского края не рекомендуют покупать квартиру, если хозяин хочет в договоре указать только часть суммы сделки. Впоследствии покупатель может потерять крупную сумму денег, рассказала URA.RU пермский юрист Екатерина Жихарева. «В сделках с недвижимостью есть схема, когда часть суммы прописывают в договоре купли-продажи, а всю стоимость — в дополнительном соглашении к договору. Обычно это делают инвесторы, которые не хотят платить налоги с продажи недвижимости. Для покупателя это опасно. В случае банкротства продавца, квартиру у покупателя могут изъять, и вернуть только часть суммы, которая указана в договоре», — отметила Жихарева корреспонденту агентства. Например, квартира стоит семь млн рублей. В договоре прописывают пять млн рублей, а еще два млн покупатель платит наличными. Затем продавец объявляет себя банкротом, и у покупателя забирают квартиру. Но в дальнейшем покупатель может рассчитывать только на возврат пять млн рублей, которые были указаны в договоре, отмечает юрист. С другой стороны, специалисты не видят проблем в занижении стоимости квартир. «В дополнительном соглашении к договору указывается реальная стоимость недвижимости. В Росреестре регистрируется только сам договор без приложений. Но в дальнейшем дополнительное соглашение можно также предъявить в суде. Вопрос не в том занижена или завышена цена квартиры, а в квалификации специалиста, который оформляет сделку. Необходимо обращаться не только к риелторам, но и к юристам», — отметила пермский юрист Полина Сунцева.