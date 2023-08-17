В Перми на заводе, создающем заряды к «Градам», пустуют десятки рабочих мест

Пермский пороховой завод набирает в штат десятки новых сотрудников

Предприятие выпускает заряды к РСЗО «Град» и «Смерч», а также комплексам ПВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский пороховой завод, который выпускает заряды к «Градам» и «Смерчам», разместил на сайте Headhunter десятки свежих вакансий. Предприятию требуются инженеры, токари, плотники, водители, контролеры взрывчатых веществ и другие специалисты.

«Предлагаем работу на заводе оборонно-промышленного комплекса. Условия — стабильная работа на крупном федеральном предприятии, местоположение рабочего места в Закамске, официальное трудоустройство согласно ТК РФ с белой заработной платой, а также социальные гарантии и программы от предприятия», — сообщается в описании вакансий.

Средний уровень заработных плат на предприятии — около 50 тысяч рублей. Больше всего на заводе востребованы токари, которым обещают платить от 80 тысяч рублей. Окончательный размер зарплат обговаривается при личном собеседовании.

ФКП «Пермский пороховой завод» включен в список крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. В годы Великой Отечественной войны завод производил порох, заряды для артиллерии, в том числе для знаменитых «Катюш». Сейчас предприятие выпускает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, заряды для двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», различные виды взрывчатых веществ и другую продукцию.