В Перми на заводе, создающем заряды к «Градам», пустуют десятки рабочих мест

Пермский пороховой завод набирает в штат десятки новых сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Предприятие выпускает заряды к РСЗО «Град» и «Смерч», а также комплексам ПВО Фото:

Пермский пороховой завод, который выпускает заряды к «Градам» и «Смерчам», разместил на сайте Headhunter десятки свежих вакансий. Предприятию требуются инженеры, токари, плотники, водители, контролеры взрывчатых веществ и другие специалисты.

«Предлагаем работу на заводе оборонно-промышленного комплекса. Условия — стабильная работа на крупном федеральном предприятии, местоположение рабочего места в Закамске, официальное трудоустройство согласно ТК РФ с белой заработной платой, а также социальные гарантии и программы от предприятия», — сообщается в описании вакансий.

Средний уровень заработных плат на предприятии — около 50 тысяч рублей. Больше всего на заводе востребованы токари, которым обещают платить от 80 тысяч рублей. Окончательный размер зарплат обговаривается при личном собеседовании.

ФКП «Пермский пороховой завод» включен в список крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. В годы Великой Отечественной войны завод производил порох, заряды для артиллерии, в том числе для знаменитых «Катюш». Сейчас предприятие выпускает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, заряды для двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», различные виды взрывчатых веществ и другую продукцию.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский пороховой завод, который выпускает заряды к «Градам» и «Смерчам», разместил на сайте Headhunter десятки свежих вакансий. Предприятию требуются инженеры, токари, плотники, водители, контролеры взрывчатых веществ и другие специалисты. «Предлагаем работу на заводе оборонно-промышленного комплекса. Условия — стабильная работа на крупном федеральном предприятии, местоположение рабочего места в Закамске, официальное трудоустройство согласно ТК РФ с белой заработной платой, а также социальные гарантии и программы от предприятия», — сообщается в описании вакансий. Средний уровень заработных плат на предприятии — около 50 тысяч рублей. Больше всего на заводе востребованы токари, которым обещают платить от 80 тысяч рублей. Окончательный размер зарплат обговаривается при личном собеседовании. ФКП «Пермский пороховой завод» включен в список крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. В годы Великой Отечественной войны завод производил порох, заряды для артиллерии, в том числе для знаменитых «Катюш». Сейчас предприятие выпускает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, заряды для двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», различные виды взрывчатых веществ и другую продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...