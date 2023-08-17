В Челябинске в массовом ДТП с переворотом погиб 19-летний парень. Фото, видео

17 августа 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Двум участникам ДТП потребовалась помощь, еще один — скончался Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске 17 августа по улице Молодежная произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии погиб 19-летний пассажир одной из машин, которая перевернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Авария произошла 19 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска. В аварии погиб пассажир 2004 года рождения, который находился в перевернувшемся автомобиле», — уточнили в ведомстве. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по улице молодежной, столкнулся с автомобилем Toyota. После Toyota столкнулась с Renault, наехала на препятствие и перевернулась. Водителю и одному из пассажиров автомобиля Toyota потребовалась помощь врачей. Второй пассажир этой машины, 19-летний парень, скончался на месте. Ранее в Сатке днем 15 августа автомобиль врезался в опору около ресторана «Бургер Кинг». Жертв нет. Машина наехала на препятствие и перевернулась Фото с паблика «Агентство чрезвычайных новостей» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/achnov) В аварии погиб пассажир автомобиля Toyota Фото с паблика «Агентство чрезвычайных новостей» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/achnov)

В Челябинске 17 августа по улице Молодежная произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии погиб 19-летний пассажир одной из машин, которая перевернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Авария произошла 19 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска. В аварии погиб пассажир 2004 года рождения, который находился в перевернувшемся автомобиле», — уточнили в ведомстве. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по улице молодежной, столкнулся с автомобилем Toyota. После Toyota столкнулась с Renault, наехала на препятствие и перевернулась. Водителю и одному из пассажиров автомобиля Toyota потребовалась помощь врачей. Второй пассажир этой машины, 19-летний парень, скончался на месте. Ранее в Сатке днем 15 августа автомобиль врезался в опору около ресторана «Бургер Кинг». Жертв нет.