В Челябинске 17 августа по улице Молодежная произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии погиб 19-летний пассажир одной из машин, которая перевернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
«Авария произошла 19 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска. В аварии погиб пассажир 2004 года рождения, который находился в перевернувшемся автомобиле», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по улице молодежной, столкнулся с автомобилем Toyota. После Toyota столкнулась с Renault, наехала на препятствие и перевернулась. Водителю и одному из пассажиров автомобиля Toyota потребовалась помощь врачей. Второй пассажир этой машины, 19-летний парень, скончался на месте.
В Челябинске 17 августа по улице Молодежная произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии погиб 19-летний пассажир одной из машин, которая перевернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Авария произошла 19 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска. В аварии погиб пассажир 2004 года рождения, который находился в перевернувшемся автомобиле», — уточнили в ведомстве. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по улице молодежной, столкнулся с автомобилем Toyota. После Toyota столкнулась с Renault, наехала на препятствие и перевернулась. Водителю и одному из пассажиров автомобиля Toyota потребовалась помощь врачей. Второй пассажир этой машины, 19-летний парень, скончался на месте. Ранее в Сатке днем 15 августа автомобиль врезался в опору около ресторана «Бургер Кинг». Жертв нет.