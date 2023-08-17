В Челябинске в массовом ДТП с переворотом погиб 19-летний парень. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, реанимация, скорая помошь
Двум участникам ДТП потребовалась помощь, еще один — скончался Фото:

В Челябинске 17 августа по улице Молодежная произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии погиб 19-летний пассажир одной из машин, которая перевернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«Авария произошла 19 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска. В аварии погиб пассажир 2004 года рождения, который находился в перевернувшемся автомобиле», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по улице молодежной, столкнулся с автомобилем Toyota. После Toyota столкнулась с Renault, наехала на препятствие и перевернулась. Водителю и одному из пассажиров автомобиля Toyota потребовалась помощь врачей. Второй пассажир этой машины, 19-летний парень, скончался на месте.

Ранее в Сатке днем 15 августа автомобиль врезался в опору около ресторана «Бургер Кинг». Жертв нет.

Машина наехала на препятствие и перевернулась
Машина наехала на препятствие и перевернулась
В аварии погиб пассажир автомобиля Toyota
В аварии погиб пассажир автомобиля Toyota

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 17 августа по улице Молодежная произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии погиб 19-летний пассажир одной из машин, которая перевернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Авария произошла 19 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска. В аварии погиб пассажир 2004 года рождения, который находился в перевернувшемся автомобиле», — уточнили в ведомстве. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по улице молодежной, столкнулся с автомобилем Toyota. После Toyota столкнулась с Renault, наехала на препятствие и перевернулась. Водителю и одному из пассажиров автомобиля Toyota потребовалась помощь врачей. Второй пассажир этой машины, 19-летний парень, скончался на месте. Ранее в Сатке днем 15 августа автомобиль врезался в опору около ресторана «Бургер Кинг». Жертв нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...