Politico: один из главных союзников Украины разочаровался в ее успехах на фронте

Politico: США разочарованы контрнаступлением Украины на фронте

17 августа 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

В США признали, что контрнаступление Украины провалилось Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Украины провалилось. Шансов изменить его результаты уже практически не осталось. Об этом заявил член палаты представителей США Энди Харрис. «Говорю прямо, оно [контрнаступление] провалилось. Я уже не уверен, что это можно выиграть», — заявил Харрис. Его цитирует Politico . По его словам, ситуация больше патовая и к ней уже пора относиться реалистично. Пришло время призвать Украину к мирным переговорам. Но президент страны Владимир Зеленский этого не хочет, говорит Харрис. Также он не поддерживает еще один транш финансовой помощи, который намерен запросить президент США Джо Байден для Украины. Добавим, что член палаты представителей Энди Харрис (республиканец от штата Мэриленд) был одним из самых стойких сторонников помощи Украине среди консерваторов Палаты представителей. Ранее военный эксперт Мэтью Хо заявил, что США отказывают Украине в оружии из-за страха перед Китаем. США не поставляют Киеву новую военную технику, поскольку боятся, что ей могут завладеть, а также передать информацию о ней Китаю.

Контрнаступление Украины провалилось. Шансов изменить его результаты уже практически не осталось. Об этом заявил член палаты представителей США Энди Харрис. «Говорю прямо, оно [контрнаступление] провалилось. Я уже не уверен, что это можно выиграть», — заявил Харрис. Его цитирует Politico. По его словам, ситуация больше патовая и к ней уже пора относиться реалистично. Пришло время призвать Украину к мирным переговорам. Но президент страны Владимир Зеленский этого не хочет, говорит Харрис. Также он не поддерживает еще один транш финансовой помощи, который намерен запросить президент США Джо Байден для Украины. Добавим, что член палаты представителей Энди Харрис (республиканец от штата Мэриленд) был одним из самых стойких сторонников помощи Украине среди консерваторов Палаты представителей. Ранее военный эксперт Мэтью Хо заявил, что США отказывают Украине в оружии из-за страха перед Китаем. США не поставляют Киеву новую военную технику, поскольку боятся, что ей могут завладеть, а также передать информацию о ней Китаю.