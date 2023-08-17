Тобольск окутал смог Фото: Московец Илья © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) жалуются на смог и запах гари во всем городе. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Весь город в дыму. Горит левый берег сильно», — сообщается в telegram-канале «Главное Тобольск». На фото, размещенном в паблике видно, что город сильно задымлен.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее в Тюмени загорелись стройматериалы на площадке недалеко от АЗС. В пресс-службе регионального управления МЧС по Тюменской области сообщили, что угрозы распространения на соседние здания нет.

Тобольск в дыму Telegram-канал «Главное Тобольск»