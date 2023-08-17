Жители Тобольска жалуются на дым и запах гари. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Утренний смог. Екатеринбург, смог
Тобольск окутал смог Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) жалуются на смог и запах гари во всем городе. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Весь город в дыму. Горит левый берег сильно», — сообщается в telegram-канале «Главное Тобольск». На фото, размещенном в паблике видно, что город сильно задымлен.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее в Тюмени загорелись стройматериалы на площадке недалеко от АЗС. В пресс-службе регионального управления МЧС по Тюменской области сообщили, что угрозы распространения на соседние здания нет.

Тобольск в дыму
Тобольск в дыму
Жители чувствуют сильный запах гари
Жители чувствуют сильный запах гари

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Жители Тобольска (Тюменская область) жалуются на смог и запах гари во всем городе. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Весь город в дыму. Горит левый берег сильно», — сообщается в telegram-канале «Главное Тобольск». На фото, размещенном в паблике видно, что город сильно задымлен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее в Тюмени загорелись стройматериалы на площадке недалеко от АЗС. В пресс-службе регионального управления МЧС по Тюменской области сообщили, что угрозы распространения на соседние здания нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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