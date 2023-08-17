Глава Дагестана заявил о 17 неопознанных погибших после взрыва в Махачкале

Меликов заявил, что проходит опознание погибших
новость из сюжетаВзрыв на АЗС в Махачкале
После взрыва на АЗС в Махачкале неопознанными остаются 17 погибших. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам.
«Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек», — передают слова Меликова РИА Новости. Он также уточнил, что по уголовному делу подозреваемым проходит только один человек.
В Махачкале в ночь на 15 августа на одной из АЗС произошел взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане.
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