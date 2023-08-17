17 августа 2023

Глава Дагестана заявил о 17 неопознанных погибших после взрыва в Махачкале

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Меликов заявил, что проходит опознание погибших Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

После взрыва на АЗС в Махачкале неопознанными остаются 17 погибших. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам.

«Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек», — передают слова Меликова РИА Новости. Он также уточнил, что по уголовному делу подозреваемым проходит только один человек.

В Махачкале в ночь на 15 августа на одной из АЗС произошел взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане.

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После взрыва на АЗС в Махачкале неопознанными остаются 17 погибших. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам. «Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек», — передают слова Меликова РИА Новости. Он также уточнил, что по уголовному делу подозреваемым проходит только один человек. В Махачкале в ночь на 15 августа на одной из АЗС произошел взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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