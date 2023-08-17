Глава Дагестана заявил о 17 неопознанных погибших после взрыва в Махачкале

17 августа 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Меликов заявил, что проходит опознание погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале После взрыва на АЗС в Махачкале неопознанными остаются 17 погибших. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам. «Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек», — передают слова Меликова РИА Новости. Он также уточнил, что по уголовному делу подозреваемым проходит только один человек. В Махачкале в ночь на 15 августа на одной из АЗС произошел взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане.

После взрыва на АЗС в Махачкале неопознанными остаются 17 погибших. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам. «Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек», — передают слова Меликова РИА Новости. Он также уточнил, что по уголовному делу подозреваемым проходит только один человек. В Махачкале в ночь на 15 августа на одной из АЗС произошел взрыв. В результате ЧП погибли 35 человек. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане.