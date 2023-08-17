17 августа 2023

В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция открытия светомузыкального фонтана. Видео

В Историческом сквере Екатеринбурга состоялся прогон светомузыкального фонтана
© Служба новостей «URA.RU»
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Прогон светомузыкального фонтана. Екатеринбург, фонтан, светомузыкальный фонтан
Фонтан выбрасывает вверх не только воду, но и огонь Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

В Историческом сквере Екатеринбурга состоялась генеральная репетиция открытия светомузыкального фонтана. К 300-летию города фонтан презентован «Сбером». Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте.

«Фонтан не только выбрасывает струи воды вверх, но одновременно с этим извергает огонь. Все это освещено разноцветной подсветкой и сопровождается музыкой», — рассказал корреспондент агентства.

Ранее URA.RU рассказывало о подробностях дизайна фонтана, подаренного «Сбером» на юбилей Екатеринбурга. Стоимость проекта может составлять от 100 до 150 миллионов рублей.

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В Историческом сквере Екатеринбурга состоялась генеральная репетиция открытия светомузыкального фонтана. К 300-летию города фонтан презентован «Сбером». Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте. «Фонтан не только выбрасывает струи воды вверх, но одновременно с этим извергает огонь. Все это освещено разноцветной подсветкой и сопровождается музыкой», — рассказал корреспондент агентства. Ранее URA.RU рассказывало о подробностях дизайна фонтана, подаренного «Сбером» на юбилей Екатеринбурга. Стоимость проекта может составлять от 100 до 150 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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