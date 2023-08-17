Фонтан выбрасывает вверх не только воду, но и огонь
новость из сюжетаЕкатеринбург празднует 300-летие
В Историческом сквере Екатеринбурга состоялась генеральная репетиция открытия светомузыкального фонтана. К 300-летию города фонтан презентован «Сбером». Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте.
«Фонтан не только выбрасывает струи воды вверх, но одновременно с этим извергает огонь. Все это освещено разноцветной подсветкой и сопровождается музыкой», — рассказал корреспондент агентства.
Ранее URA.RU рассказывало о подробностях дизайна фонтана, подаренного «Сбером» на юбилей Екатеринбурга. Стоимость проекта может составлять от 100 до 150 миллионов рублей.
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