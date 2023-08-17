17 августа 2023

Лукашенко назвал условие начала мирных переговоров по Украине

Лукашенко: Украина решится пойти на мирные переговоры с РФ только по сигналу США
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко рассказал о классике дипломатических переговоров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев пойдет на мирные переговоры, когда американцы дадут ему соответствующий сигнал. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Зеленский уперся (в вопросе переговоров — примечание URA.RU), потому что сзади главный патрон — США. А если американцы захотят и Зеленскому „маякнут“, то он пойдет на эти переговоры», — приводит РИА Новости слова президента Беларуси в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Глава Беларуси подчеркнул, что переговоры могут состоятся только без предварительных условий. «Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать все: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск», — заявил Лукашенко.

Ранее URA.RU приводило слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о мирных переговорах. Кулеба заявил, что призывающие к мирному урегулированию «голоса» будут гасить на законодательном уровне.

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Киев пойдет на мирные переговоры, когда американцы дадут ему соответствующий сигнал. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Зеленский уперся (в вопросе переговоров — примечание URA.RU), потому что сзади главный патрон — США. А если американцы захотят и Зеленскому „маякнут“, то он пойдет на эти переговоры», — приводит РИА Новости слова президента Беларуси в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Глава Беларуси подчеркнул, что переговоры могут состоятся только без предварительных условий. «Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать все: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск», — заявил Лукашенко. Ранее URA.RU приводило слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о мирных переговорах. Кулеба заявил, что призывающие к мирному урегулированию «голоса» будут гасить на законодательном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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