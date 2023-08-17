Лукашенко назвал условие начала мирных переговоров по Украине

Лукашенко: Украина решится пойти на мирные переговоры с РФ только по сигналу США

18 августа 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Лукашенко рассказал о классике дипломатических переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев пойдет на мирные переговоры, когда американцы дадут ему соответствующий сигнал. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Зеленский уперся (в вопросе переговоров — примечание URA.RU), потому что сзади главный патрон — США. А если американцы захотят и Зеленскому „маякнут“, то он пойдет на эти переговоры», — приводит РИА Новости слова президента Беларуси в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Глава Беларуси подчеркнул, что переговоры могут состоятся только без предварительных условий. «Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать все: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск», — заявил Лукашенко. Ранее URA.RU приводило слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о мирных переговорах. Кулеба заявил, что призывающие к мирному урегулированию «голоса» будут гасить на законодательном уровне.

Киев пойдет на мирные переговоры, когда американцы дадут ему соответствующий сигнал. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Зеленский уперся (в вопросе переговоров — примечание URA.RU), потому что сзади главный патрон — США. А если американцы захотят и Зеленскому „маякнут“, то он пойдет на эти переговоры», — приводит РИА Новости слова президента Беларуси в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Глава Беларуси подчеркнул, что переговоры могут состоятся только без предварительных условий. «Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать все: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск», — заявил Лукашенко. Ранее URA.RU приводило слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о мирных переговорах. Кулеба заявил, что призывающие к мирному урегулированию «голоса» будут гасить на законодательном уровне.