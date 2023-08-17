17 августа 2023

В медиахолдинге пермских властей отложили план по созданию телевидения

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, камера, видеокамера, телевидение
«Магма» планировала создать молодежный канал, ориентированный на подростков от 16 лет Фото:

В медиагруппе «Магма», которая считается близкой к пермским властям, решили отложить на неопределенный срок планы по созданию собственного телевидения. Об этом в интервью «Коммерсант-Прикамье» рассказал представитель компании, которая входит в холдинг.

«Лицензия на ТВ-вещание, принадлежащая РИА „Местное время“, аннулирована. <…> Лицензия была срочная, срок ее действия истек, и компания не стала ее продлевать. Это связано с изменившимися планами по созданию канала — отложены до лучших времен», — пишет издание, ссылаясь на слова собеседника.

В компании признали, что сейчас заниматься созданием своего канала невыгодно. Расходы на приобретение оборудования выросли из-за курса валюты.

Структуры, близкие к правительству Прикамья, приобрели медиагруппу в конце 2021 года. В «Магму» вошли радиостанции «Серебряный дождь», «Звезда», «Радио Sputnik Пермь», газета «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly» и портал «В курсе.ру».

Ранее в «Магме» сотрудники ФСБ устроили проверку. По сведениям источника URA.RU, оперативников интересовали финансовые операции, связанные с выделением компании бюджетных средств.

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В медиагруппе «Магма», которая считается близкой к пермским властям, решили отложить на неопределенный срок планы по созданию собственного телевидения. Об этом в интервью «Коммерсант-Прикамье» рассказал представитель компании, которая входит в холдинг. «Лицензия на ТВ-вещание, принадлежащая РИА „Местное время“, аннулирована. <…> Лицензия была срочная, срок ее действия истек, и компания не стала ее продлевать. Это связано с изменившимися планами по созданию канала — отложены до лучших времен», — пишет издание, ссылаясь на слова собеседника. В компании признали, что сейчас заниматься созданием своего канала невыгодно. Расходы на приобретение оборудования выросли из-за курса валюты. Структуры, близкие к правительству Прикамья, приобрели медиагруппу в конце 2021 года. В «Магму» вошли радиостанции «Серебряный дождь», «Звезда», «Радио Sputnik Пермь», газета «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly» и портал «В курсе.ру». Ранее в «Магме» сотрудники ФСБ устроили проверку. По сведениям источника URA.RU, оперативников интересовали финансовые операции, связанные с выделением компании бюджетных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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