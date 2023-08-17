В медиахолдинге пермских властей отложили план по созданию телевидения

В медиагруппе «Магма», которая считается близкой к пермским властям, решили отложить на неопределенный срок планы по созданию собственного телевидения. Об этом в интервью «Коммерсант-Прикамье» рассказал представитель компании, которая входит в холдинг.
«Лицензия на ТВ-вещание, принадлежащая РИА „Местное время“, аннулирована. <…> Лицензия была срочная, срок ее действия истек, и компания не стала ее продлевать. Это связано с изменившимися планами по созданию канала — отложены до лучших времен», — пишет издание, ссылаясь на слова собеседника.
В компании признали, что сейчас заниматься созданием своего канала невыгодно. Расходы на приобретение оборудования выросли из-за курса валюты.
Структуры, близкие к правительству Прикамья, приобрели медиагруппу в конце 2021 года. В «Магму» вошли радиостанции «Серебряный дождь», «Звезда», «Радио Sputnik Пермь», газета «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly» и портал «В курсе.ру».
Ранее в «Магме» сотрудники ФСБ устроили проверку. По сведениям источника URA.RU, оперативников интересовали финансовые операции, связанные с выделением компании бюджетных средств.
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