В медиахолдинге пермских властей отложили план по созданию телевидения

18 августа 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

«Магма» планировала создать молодежный канал, ориентированный на подростков от 16 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В медиагруппе «Магма», которая считается близкой к пермским властям, решили отложить на неопределенный срок планы по созданию собственного телевидения. Об этом в интервью «Коммерсант-Прикамье» рассказал представитель компании, которая входит в холдинг. «Лицензия на ТВ-вещание, принадлежащая РИА „Местное время“, аннулирована. <…> Лицензия была срочная, срок ее действия истек, и компания не стала ее продлевать. Это связано с изменившимися планами по созданию канала — отложены до лучших времен», — пишет издание, ссылаясь на слова собеседника. В компании признали, что сейчас заниматься созданием своего канала невыгодно. Расходы на приобретение оборудования выросли из-за курса валюты. Структуры, близкие к правительству Прикамья, приобрели медиагруппу в конце 2021 года. В «Магму» вошли радиостанции «Серебряный дождь», «Звезда», «Радио Sputnik Пермь», газета «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly» и портал «В курсе.ру». Ранее в «Магме» сотрудники ФСБ устроили проверку. По сведениям источника URA.RU, оперативников интересовали финансовые операции, связанные с выделением компании бюджетных средств.

В медиагруппе «Магма», которая считается близкой к пермским властям, решили отложить на неопределенный срок планы по созданию собственного телевидения. Об этом в интервью «Коммерсант-Прикамье» рассказал представитель компании, которая входит в холдинг. «Лицензия на ТВ-вещание, принадлежащая РИА „Местное время“, аннулирована. <…> Лицензия была срочная, срок ее действия истек, и компания не стала ее продлевать. Это связано с изменившимися планами по созданию канала — отложены до лучших времен», — пишет издание, ссылаясь на слова собеседника. В компании признали, что сейчас заниматься созданием своего канала невыгодно. Расходы на приобретение оборудования выросли из-за курса валюты. Структуры, близкие к правительству Прикамья, приобрели медиагруппу в конце 2021 года. В «Магму» вошли радиостанции «Серебряный дождь», «Звезда», «Радио Sputnik Пермь», газета «Звезда», деловое издание «Капитал Weekly» и портал «В курсе.ру». Ранее в «Магме» сотрудники ФСБ устроили проверку. По сведениям источника URA.RU, оперативников интересовали финансовые операции, связанные с выделением компании бюджетных средств.